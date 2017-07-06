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6 июля 2017, 19:53 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» завершил укладку газона на домашнем стадионе

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт. «СКА-Хабаровск», впервые вышедший в РФПЛ по итогам сезона-2016/17, завершил укладку нового газона на домашнем стадионе, заявил глава РФС Виталий Мутко.

Ранее сообщалось, что инспекторская комиссия РФПЛ выявила недочеты по итогам визита на стадион имени Ленина в Хабаровске. В конце июня на арене армейцев началась укладка нового газона. «СКА-Хабаровск» стартует в РФПЛ 16 июля домашним матчем с петербургским «Зенитом».

«В Хабаровск слетала наша делегация, посмотрела, как там идет работа. Газон уже новый уложили», — сказал Мутко журналистам.

СКА-Хабаровск
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