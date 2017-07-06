«СКА-Хабаровск» завершил укладку газона на домашнем стадионе

Ранее сообщалось, что инспекторская комиссия РФПЛ выявила недочеты по итогам визита на стадион имени Ленина в Хабаровске. В конце июня на арене армейцев началась укладка нового газона. «СКА-Хабаровск» стартует в РФПЛ 16 июля домашним матчем с петербургским «Зенитом».

«В Хабаровск слетала наша делегация, посмотрела, как там идет работа. Газон уже новый уложили», — сказал Мутко журналистам.