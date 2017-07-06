Мутко: Лимита «10+15» не будет

— Вы любите выхватывать из контекста разные слова… Речь идет о следующем. Любая страна, когда у нее не из кого выбирать игроков для сборной, начинает с лимита! С жесткого. А у нас он даже не жесткий, поверьте мне! 6+5… Жесткий в Китае: три легионера. Зачем это сегодня нужно? Чтобы у наших игроков хотя бы была практика. И чтобы хоть какой-то выбор для сборной был. Я прекрасно понимаю, что в футболе нужно начинать реформы. Но услышьте меня: за год игроки не растут! Так говорят только наши фантасты! Я их за свою жизнь насмотрелся. Кругом уже через сборную прошли.

На реформы нужно минимум 7−8 лет. Если вы сегодня возьмете 12-летнего мальчика, он завтра 18-летним не будет. Нам нужно выбрать 50 академий, передать методики, обеспечить материальную базу, обучить тренеров. И включить режим защиты этих игроков!

Та же проблема была у Германии. Они ввели жесткий лимит, подержали его три года, потом видоизменили. Во всех странах Европы есть лимит. Да, внутри Евросоюза ты легионером не считаешься, но в остальном рынок защищен. Где три, где пять. Плюс обязательно должны быть доморощенные игроки. Именно свои — домашние, из своих академий!

А у нас клубы просто откупаются от своих молодых. «Спартак» тратит около 9 миллионов долларов в год на школу и вторую команду. Но соблазн какой: вот есть Давыдов, но Зе Луиш сегодня сильнее! И никогда его Давыдов не переиграет, если не будет иметь шанс. То есть если у тебя есть деньги, ты просто покупаешь готового игрока. Это не конкуренция!

У нас на последнем Совете по спорту Президент четко обозначил позицию государства. Если кто-то хочет поспорить — пусть почитает… А моя задача — исполнять, спокойно и грамотно. Думаю, в сентябре мы примем решение, а после чемпионата мира запустим эти реформы. Но длиться они будут 7−8 лет. А то я с 2005 по 2008 это дело начал, но потом ушел из футбола, и все бросили. РФС — общественная организация, как на нее повлиять? А там такие президенты были — не подойдешь ни с какой стороны.

Цитата Но сейчас мы все возрождаем. Лимит будет — 25 человек в заявке с обозначенным количеством легионеров. Оно будет меньше десяти, это точно. Никакие не «10+15», пусть все успокоятся. Плюс будут закреплен минимум доморощенных игроков, будет установлен взнос за каждого иностранца, который пойдет на детский футбол. Запустим 50 академий.

Только те же немцы мне говорят: «Ну выдержите вы 5−7 лет! Тогда и будет результат, как у нас». Хотя я вот изучил немецкие клубы: так там в паре команд уже нет ни одного немца! То есть все потом возвращается… И нужно защищать свой рынок. Тем более у нас пока только два по-настоящему частных клуба — «Спартак» и «Краснодар». И пока ресурсы тратит государство, оно и будет диктовать правила!

Посмотрите на Китай. Они строят 200 центров, три иностранца лимит. И задача: бороться в 2030 году за самые высокие места на чемпионате мира. И они это сделают… Приглашают по три мастера, вокруг которых растет молодежь. А у нас? В чем смысл? Достал, пошел, привез, купил….

Филипп ПАПЕНКОВ

из Лужников.