Мутко: Лимита «10+15» не будет
Вице-премьер и глава РФС остро высказался на главную тему последних дней.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы любите выхватывать из контекста разные слова… Речь идет о следующем. Любая страна, когда у нее не из кого выбирать игроков для сборной, начинает с лимита! С жесткого. А у нас он даже не жесткий, поверьте мне! 6+5… Жесткий в Китае: три легионера. Зачем это сегодня нужно? Чтобы у наших игроков хотя бы была практика. И чтобы хоть
На реформы нужно минимум 7−8 лет. Если вы сегодня возьмете 12-летнего мальчика, он завтра 18-летним не будет. Нам нужно выбрать 50 академий, передать методики, обеспечить материальную базу, обучить тренеров. И включить режим защиты этих игроков!
Та же проблема была у Германии. Они ввели жесткий лимит, подержали его три года, потом видоизменили. Во всех странах Европы есть лимит. Да, внутри Евросоюза ты легионером не считаешься, но в остальном рынок защищен. Где три, где пять. Плюс обязательно должны быть доморощенные игроки. Именно свои — домашние, из своих академий!
А у нас клубы просто откупаются от своих молодых. «Спартак» тратит около 9 миллионов долларов в год на школу и вторую команду. Но соблазн какой: вот есть Давыдов, но Зе Луиш сегодня сильнее! И никогда его Давыдов не переиграет, если не будет иметь шанс. То есть если у тебя есть деньги, ты просто покупаешь готового игрока. Это не конкуренция!
У нас на последнем Совете по спорту Президент четко обозначил позицию государства. Если
Только те же немцы мне говорят: «Ну выдержите вы 5−7 лет! Тогда и будет результат, как у нас». Хотя я вот изучил немецкие клубы: так там в паре команд уже нет ни одного немца! То есть все потом возвращается… И нужно защищать свой рынок. Тем более у нас пока только два
Посмотрите на Китай. Они строят 200 центров, три иностранца лимит. И задача: бороться в 2030 году за самые высокие места на чемпионате мира. И они это сделают… Приглашают по три мастера, вокруг которых растет молодежь. А у нас? В чем смысл? Достал, пошел, привез, купил….
Филипп ПАПЕНКОВ
из Лужников.
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