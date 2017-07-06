Геннадий Орлов: Смолов скорее пойдет в «Спартак», чем в «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов выразил сомнения по поводу возможности перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» этим летом. По словам Орлова, гораздо вероятнее трансфер футболиста в «Спартак», поскольку столичный клуб попал в групповой турнир Лиги чемпионов.
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— Смолов скорее в «Спартак» пойдет, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы». Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, а в Лиге чемпионов играет «Спартак», сразу в группе. С точки зрения спортивных результатов, конечно, лучше Смолову перейти в «Спартак». Если захочет остаться в «Краснодаре», то там нужно новую команду строить. Не знаю, как пойдет.
— Почему Кокорин был капитаном в матче с «Аустрией»?
— Манчини сказал, что в том составе Кокорин был самый опытный после Анюкова. Не знаю, почему Дзюбу сбросил со счетов. Может, не так перевели.
Нередко капитанская повязка дисциплинирует игрока, накладывает особое отношение. Может, это решение не только Манчини. Может, Сергей Фурсенко подсказал, может, еще кто подсказал. Все тренеры скажут, что Кокорин — способный футболист.
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