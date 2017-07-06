Геннадий Орлов: Смолов скорее пойдет в «Спартак», чем в «Зенит»

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— Смолов скорее в «Спартак» пойдет, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы». Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, а в Лиге чемпионов играет «Спартак», сразу в группе. С точки зрения спортивных результатов, конечно, лучше Смолову перейти в «Спартак». Если захочет остаться в «Краснодаре», то там нужно новую команду строить. Не знаю, как пойдет.

— Почему Кокорин был капитаном в матче с «Аустрией»?

— Манчини сказал, что в том составе Кокорин был самый опытный после Анюкова. Не знаю, почему Дзюбу сбросил со счетов. Может, не так перевели.