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6 июля 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Василий Уткин: Знаю только одно — Смолов не останется в «Краснодаре»

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.

Василий Уткин: Знаю только одно — Смолов не останется в Краснодаре - Фото Увеличить
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— Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре». Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, у кого из сторон больше желает расставания. Сарсания — лукавый человек, говорит, что Кокорина не готов отдавать в «Краснодар». Очевидно, что «Краснодар» интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А «Спартаку» некого предлагать. «Красно-белые» могут предложить лишь деньги.

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