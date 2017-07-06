Василий Уткин: Знаю только одно — Смолов не останется в «Краснодаре»
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.
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— Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре». Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, у кого из сторон больше желает расставания. Сарсания — лукавый человек, говорит, что Кокорина не готов отдавать в «Краснодар». Очевидно, что «Краснодар» интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А «Спартаку» некого предлагать. «Красно-белые» могут предложить лишь деньги.
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