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6 июля 2017, 18:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тульский «Арсенал» вновь арендовал у французского «Лилля» Сунзу

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт. Тульский «Арсенал» вновь арендовал у французского «Лилля» замбийского защитника Стоппилу Сунзу, сообщается на официальном сайте «оружейников».

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

Минувшей весной 28-летний Сунзу уже выступал на правах аренды за «Арсенал». В чемпионате России Сунзу провел 14 матчей и помог тулякам сохранить место в РФПЛ.

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