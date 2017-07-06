Тульский «Арсенал» вновь арендовал у французского «Лилля» Сунзу
МОСКВА, 6 июл —
Р-Спорт. Тульский «Арсенал» вновь арендовал у французского «Лилля» замбийского защитника Стоппилу Сунзу, сообщается на официальном сайте «оружейников».
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
Минувшей весной 28-летний Сунзу уже выступал на правах аренды за «Арсенал». В чемпионате России Сунзу провел 14 матчей и помог тулякам сохранить место в РФПЛ.
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