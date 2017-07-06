Marca: «Малага» хочет арендовать у «Зенита» Хави Гарсию

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Согласно Marca, испанцы хотят арендовать хавбека питерцев, поскольку в ближайшее время клуб покинет Игнасио Камачо, находящийся в шаге от перехода в «Вольфсбург».

Отмечается, что «анчоусы» не готовы предложить воспитаннику «Реала» зарплату, которую он получает в «Зените». По данному вопросу руководство «Малаги» уже ведет консультации с агентом Гарсии — Мануэлем Гарсией Килоном.

Накануне спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил «СЭ», что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Бордо».