«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака»

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«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».



Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.

Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков", — говорится в сообщении «Фратрии».