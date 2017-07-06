«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака»
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте сообщило, что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.
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«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».
Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.
Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков", — говорится в сообщении «Фратрии».
Напомним, что награждение чемпионов страны пройдет 8 июля после возвращения команды со сбора. Как сообщалось на официальном сайте
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