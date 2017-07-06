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6 июля 2017, 18:44 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака»

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте сообщило, что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.

Объединение фанатов Спартака <span class=error>Фратрия</span> на своём сайте сообщило что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России. Увеличить
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«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».

Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.

Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков", — говорится в сообщении «Фратрии».

Напомним, что награждение чемпионов страны пройдет 8 июля после возвращения команды со сбора. Как сообщалось на официальном сайте красно-белых, первоначально это мероприятие планировалось провести на «Открытие Арене». Однако из-за прошедших матчей Кубка Конфедераций на стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону. По этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов.

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