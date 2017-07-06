Егоров: Уйти вовремя — искусство, не хочу слышать: «Когда он закончит?»
Новость о том, что арбитр Александр Егоров завершил карьеру, удивила многих. Теперь уже бывший судья рассказал, почему это сделал.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В РФПЛ Александр Егоров работал с 2011 года. А вообще на профессиональном уровне начал судить в 2001-м, с матчей второго дивизиона. В феврале этого года он попал в информационное поле по необычной причине. За месяц благодаря изнуряющим тренировкам в
Именно Егорову было доверено судейство ключевого со многих точек зрения матча сезона-2016/17 «Спартак» — «Зенит». Тем удивительней было узнать, что перед новым сезоном арбитр решил завершить карьеру. Об этом было официально объявлено 3 июля. И одновременно названа причина: Егоров становится заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования. О том, почему Александр решился на такие перемены, он рассказал в интервью «Чемпионату».
— Как появилось решение прекратить судейскую карьеру и стать футбольным чиновником?
— Позвонил Виталий Леонтьевич Мутко и сделал предложение, от которого глупо было отказываться. Каждому человеку в жизни выпадает шанс:
Я открыт для предложений от клубов о том, как изменить ситуацию. Хочу, чтобы тренеры и игроки уважали друг друга и решения судьи, чтобы у всех нас были единые критерии оценки. Зачастую бывает так: прошла игра, а тренеры команд говорят совершенно противоположные вещи, как будто были на разных матчах. Понимаю, что это всё
— Как собираетесь исправлять ситуацию?
— Для меня самое главное — показать изнутри, что арбитры — такие же люди, как все. Что они тренируются, готовятся и больше всех переживают
Когда я был судьёй, мечтал оплатить ребёнку из детдома или из глубинки проезд и проживание в Москве, чтобы он провёл день с арбитром, обслуживающим матч Премьер-Лиги: пообщался, приехал на игру, побыл в судейской. Хотел, чтобы ребёнок почувствовал атмосферу и поделился впечатлениями. Не все ведь дети хотят стать футболистами,
— Вы приложили много усилий к тому, чтобы набрать физическую форму. Не обидно, что она теперь не пригодится?
— В такой форме, как сейчас, я не был никогда. Тренеры подготовили мне специальную программу тренировок, которая поможет любому человеку довольно быстро привести себя в порядок. Но, несмотря на это, мне 45 лет. Я уже немолод и судить смогу ещё максимум пару лет. Уйти вовремя — большое искусство. Не хочется, чтобы за спиной говорили: «Да когда он уже закончит?».
Занимался прежде всего для себя. В моём возрасте можно ходить с животом, чтобы галстук лежал, а можно быть спортивным и подтянутым. Даже если перееду жить в Москву, буду заниматься по программе, которая позволила мне достичь этого. Всем желаю — занимайтесь спортом, играйте в футбол и не судите слишком строго.
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