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6 июля 2017, 9:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» не ведет переговоры со Смоловым и не собирается отпускать Кокорина и Дзюбу

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не рассматривает варианты приобретения нападающего «Краснодара» Федора Смолова и продажи нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Об этом ТАСС заявил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

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Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант обмена Кокорина на Смолова. Позднее издание «Спорт- Экспресс» сообщило, что в обмен на Смолова сине-бело- голубые также могут расстаться с Дзюбой.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена», — прокомментировал ситуацию Сарсания.

На вопрос, возможен ли уход Кокорина и Дзюбы в летнее трансферное окно, собеседник ТАСС ответил: «Такой вариант мы не рассматриваем».

Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году и последние два сезона становился лучшим бомбардиром чемпионата России с 20 и 18 голами соответственно. Ранее СМИ сообщили, что сумма отступных за 27-летнего форварда составляет 30 млн евро, а помимо сине-бело-голубых им интересуется московский «Спартак» и дортмундская «Боруссия».

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