«Зенит» не ведет переговоры со Смоловым и не собирается отпускать Кокорина и Дзюбу

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Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант обмена Кокорина на Смолова. Позднее издание «Спорт- Экспресс» сообщило, что в обмен на Смолова сине-бело- голубые также могут расстаться с Дзюбой.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена», — прокомментировал ситуацию Сарсания.

На вопрос, возможен ли уход Кокорина и Дзюбы в летнее трансферное окно, собеседник ТАСС ответил: «Такой вариант мы не рассматриваем».