Источник: Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дал принципиальное согласие на переход в «Бордо» на правах аренды, утверждает Le Parisien.
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По информации источника, в настоящее время клубы обсуждают условия сделки. Французская сторона не готова платить игроку зарплату в размере € 800 тыс. в месяц «чистыми» — столько сейчас тот получает в России. В ближайшее время
В составе петербургской команды Гарсия провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.
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