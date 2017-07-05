Источник: Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды

По информации источника, в настоящее время клубы обсуждают условия сделки. Французская сторона не готова платить игроку зарплату в размере € 800 тыс. в месяц «чистыми» — столько сейчас тот получает в России. В ближайшее время сине-бело-голубые должны сообщить «жирондинцам», какой процент оклада они согласны продолжать выплачивать игроку. Возможно, клубы договорятся о том, что каждый из них будет платить испанцу по € 400 тыс. в месяц «чистыми».



В составе петербургской команды Гарсия провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.