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5 июля 2017, 22:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Малая спортивная арена ФК «Локомотив» сменит название на «Сапсан-арена»

Как стало известно «Чемпионату», Малая спортивная арена ФК «Локомотив» сменит название на «Сапсан-арена».

Как стало известно Чемпионату Малая спортивная арена ФК Локомотив сменит название на Сапсан-арена. Увеличить
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Это связано с партнёрскими связями клуба с ОАО «РЖД».

О переименовании будет объявлено в ближайшие месяцы. В настоящее время на МСА «Локомотив» ведутся ремонтные работы и укладывается новый искусственный газон.

Малая арена является частью стадионного комплекса «Локомотив». Стадион был введён в эксплуатацию в апреле 2009 года. На данный момент его вместимость составляет 10 тыс. мест. Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года.

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