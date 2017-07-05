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5 июля 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нету может перейти из «Зенита» в «Галатасарай»

«Галатасарай» заинтересован в услугах защитника «Зенита» Луиша Нету, утверждает Tuttomercatoweb.

Галатасарай заинтересован в услугах защитника Зенита <span class=error>Луиша</span> Нету утверждает Tuttomercatoweb. Увеличить
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На данный момент никаких подробностей неизвестно, но, по данным источника, этот трансфер возможен.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта за € 10 млн. Кроме того, защитник «Торино» Кевин Бонифаци открыто сообщил о переговорах с сине-бело-голубыми, которые могут отдать за него € 7−8 млн.

Нету, выступавший за сборную Португалии на Кубке конфедераций, сегодня присоединился к «Зениту», который к сезону-2017/18 готовится в Австрии. В минувшем сезоне РФПЛ португалец провёл 25 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

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