Нету может перейти из «Зенита» в «Галатасарай»

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На данный момент никаких подробностей неизвестно, но, по данным источника, этот трансфер возможен.



Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта за € 10 млн. Кроме того, защитник «Торино» Кевин Бонифаци открыто сообщил о переговорах с сине-бело-голубыми, которые могут отдать за него € 7−8 млн.



Нету, выступавший за сборную Португалии на Кубке конфедераций, сегодня присоединился к «Зениту», который к сезону-2017/18 готовится в Австрии. В минувшем сезоне РФПЛ португалец провёл 25 матчей, отметившись 1 результативной передачей.