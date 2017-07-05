ВИИТОРУЛ — ЦСКА — 2:4 (1:1)

Голы: Кицу, 14 (1:0). Витинью, 43 (1:1). Цыру, 57 (2:1). Натхо, 79 (2:2). Головин, 80 (2:3). Витинью, 82 (2:4).

«Вииторул»: Бузбуки, Боли (Бензар, 46), Цыру, Константин, Ганя, Неделку, Лопес, Касап, Кицу (Вынэ, 46), Цукудян, Херя.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий (Набабкин, 76), Васин, Мариу Фернандес, Натхо (Кучаев, 87), Головин (Миланов, 83), Вернблум, Щенников, Витинью (Оланаре, 83), Чалов (Дзагоев, 62).

Предупреждение: Цукудян, 21.

ДОЛГОЖДАННАЯ РОСКОШЬ ДЛЯ ГОНЧАРЕНКО

Летний период подготовки для тренеров команд премьер-лиги — занятие и так чрезвычайно непростое, а особенно трудным оно получается в годы, когда проходят крупные международные турниры сборных. Времени на восстановление и адаптацию игровых идей — в обрез, так еще футболисты национальных команд имеют свойство сначала разъезжаться, потом брать несколько дней на заслуженную передышку и лишь затем, под конец сборов, все-таки присоединяться к клубу.

ЦСКА, с одной стороны, грех жаловаться, ведь задействовано в сборной России от армейцев было не так много футболистов, как случалось в предыдущие годы. Но и Васин, и Головин, и Акинфеев — фигуры для красно-синих центральные, а Виктор Гончаренко только сейчас впервые получил возможность проверить в деле состав, максимально приближенный к стартовому.

Еще в предыдущем спарринге с «Партизаном» (3:0) место с первых минут находилось юным Чернову и Кучаеву, теперь же их потеснили из основы Васин и Головин. Игнашевич пока восстанавливается после операции, Акинфеев отдыхает и проходит необходимые процедуры после Кубка конфедераций, а Дзагоев еще не готов играть по 90 минут.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЦСКА

Нет пока в расположении команды и новичков, которые, хочется верить, в каком-то количестве в ЦСКА все же появятся. Однако и в нынешнем виде состав армейцев выглядит уже далеко не резервным, и товарищеские матчи могут рассматриваться в качестве какого-никакого, но показателя готовности к скорому сезону. Пусть, само собой, и не окончательного.

МИНУСЫ: ЧУДАЧЕСТВА ПОМАЗУНА И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ МОМЕНТЫ

И поначалу все, абсолютно все складывалось против российского вице-чемпиона: движения и взаимопонимания не хватало, отличные моменты, которые возникали из-за позиционных погрешностей румын, не реализовывались. В начале второго тайма вдруг настал «мертвый» период, когда впереди не получалось совсем ничего. Так еще и в свои ворота залетали какие-то «плюшки». Например, второй гол — это чудачества молодого Помазуна, который настолько ждал при «стандарте» почти у углового флага подачу, что не учел вероятность прямого удара, потом тянулся в прыжке до мяча, но смог отбить его только перед собой и прямо на чужого футболиста.

Не стоит, кстати, недооценивать и уровень соперника. Пусть «Вииторул» звучит для российского зрительского уха не так громко и грозно, как тот же «Партизан», однако молодой клуб из Констанцы, возглавляемый легендарным Георге Хаджи, в мае впервые за свою короткую историю стал чемпионом страны — и теперь сыграет в отборочном этапе Лиги чемпионов. Там же, к слову, выступит и вторая румынская команда «Стяуа», причем она как раз может достаться в соперники армейцам, и при примерно схожем игровом стиле и уровне с «Вииторулом» свежий спарринг способен команде Гончаренко помочь.

ПЛЮСЫ: ВЫХОД ДЗАГОЕВА, ФЕЕРИЯ ВИТИНЬЮ И ХАРАКТЕР

Помог он, впрочем, и без всяких «если» уже сейчас. Во-первых, ЦСКА при повышенном сопротивлении смог восстановить подрастерянные за пару месяцев игровые связи. Во-вторых, попрактиковался в переворотах хода матча: дважды уступал в счете, но не только сравнивал его, но и одержал эффектную волевую победу — три гола подряд за четыре минуты (справедливости ради, румыны к тому времени полностью поменяли состав)! В-третьих, с очень хорошим движением на замену на заключительные полчаса вышел Дзагоев — при нем красно-синие забили трижды.

Из других положительных моментов хочется выделить игру Головина (правда, здесь ничего удивительного и нового), который и сам забил, и передачу отдал, очередные бомбардирские свершения Витинью (соперники по чемпионату, бойтесь его ударов с дальней и средней дистанции — это теперь одно из главных оружий ЦСКА!). А еще понравился настырностью и смелостью до перерыва Щенников. Ему бы чуть больше техники и смекалки, и не задумывались бы тогда даже в тренерском штабе, нужен ли на позицию левого вингера новичок.

Заключительную товарищескую игру на австрийском сборе армейцы проведут против «Краснодара» 9 июля.