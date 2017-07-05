Дзагоев вышел — ЦСКА проснулся
Армейцы дважды уступали в счете, но в итоге обыграли чемпиона Румынии «Вииторул», забив три гола в течение четырех минут.
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ВИИТОРУЛ — ЦСКА — 2:4 (1:1)
Голы: Кицу, 14 (1:0). Витинью, 43 (1:1). Цыру, 57 (2:1). Натхо, 79 (2:2). Головин, 80 (2:3). Витинью, 82 (2:4).
«Вииторул»: Бузбуки, Боли (Бензар, 46), Цыру, Константин, Ганя, Неделку, Лопес, Касап, Кицу (Вынэ, 46), Цукудян, Херя.
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий (Набабкин, 76), Васин, Мариу Фернандес, Натхо (Кучаев, 87), Головин (Миланов, 83), Вернблум, Щенников, Витинью (Оланаре, 83), Чалов (Дзагоев, 62).
Предупреждение: Цукудян, 21.
ДОЛГОЖДАННАЯ РОСКОШЬ ДЛЯ ГОНЧАРЕНКО
Летний период подготовки для тренеров команд
ЦСКА, с одной стороны, грех жаловаться, ведь задействовано в сборной России от армейцев было не так много футболистов, как случалось в предыдущие годы. Но и Васин, и Головин, и Акинфеев — фигуры для
Еще в предыдущем спарринге с «Партизаном» (3:0) место с первых минут находилось юным Чернову и Кучаеву, теперь же их потеснили из основы Васин и Головин. Игнашевич пока восстанавливается после операции, Акинфеев отдыхает и проходит необходимые процедуры после Кубка конфедераций, а Дзагоев еще не готов играть по 90 минут.
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЦСКА
Нет пока в расположении команды и новичков, которые, хочется верить, в
МИНУСЫ: ЧУДАЧЕСТВА ПОМАЗУНА И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ МОМЕНТЫ
И поначалу все, абсолютно все складывалось против российского вице-чемпиона: движения и взаимопонимания не хватало, отличные моменты, которые возникали
Не стоит, кстати, недооценивать и уровень соперника. Пусть «Вииторул» звучит для российского зрительского уха не так громко и грозно, как тот же «Партизан», однако молодой клуб из Констанцы, возглавляемый легендарным Георге Хаджи, в мае впервые за свою короткую историю стал чемпионом страны — и теперь сыграет в отборочном этапе Лиги чемпионов. Там же, к слову, выступит и вторая румынская команда «Стяуа», причем она как раз может достаться в соперники армейцам, и при примерно схожем игровом стиле и уровне с «Вииторулом» свежий спарринг способен команде Гончаренко помочь.
ПЛЮСЫ: ВЫХОД ДЗАГОЕВА, ФЕЕРИЯ ВИТИНЬЮ И ХАРАКТЕР
Помог он, впрочем, и без всяких «если» уже сейчас.
Из других положительных моментов хочется выделить игру Головина (правда, здесь ничего удивительного и нового), который и сам забил, и передачу отдал, очередные бомбардирские свершения Витинью (соперники по чемпионату, бойтесь его ударов с дальней и средней дистанции — это теперь одно из главных оружий ЦСКА!). А еще понравился настырностью и смелостью до перерыва Щенников. Ему бы чуть больше техники и смекалки, и не задумывались бы тогда даже в тренерском штабе, нужен ли на позицию левого вингера новичок.
Заключительную товарищескую игру на австрийском сборе армейцы проведут против «Краснодара» 9 июля.
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