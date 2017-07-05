Сычев сообщил, что пошел бы учиться на тренера, если бы не вернулся в «Локомотив»

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В среду было объявлено о том, что 33-летний форвард стал капитаном команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Локомотив-Казанка», входящей в структуру ФК «Локомотив».

«Мне не было смысла возвращаться в большой футбол без цели выступать за основную команду. Если бы не было задачи попасть в главную команду, я бы сразу пошел в тренеры. Настрой боевой, я понимаю, что нужно много работать, достигать определенных целей, потому что с нуля творить историю непросто. Из большого футбола я не уходил, просто поддерживал форму с ребятами из пляжного футбола, им надо отдать должное и сказать большое спасибо, они подставили мне плечо в определенный трудный момент, это наша железнодорожная семья», — сказал Сычев.

По словам футболиста, он постарается донести до партнеров по команде историю «Локомотива». «Всех ребят по команде видел только маленькими, когда они под стол ходили, в детской школе. Рад, что они выросли в мужчин и мы вместе будем решать одну задачу. Надеюсь своим трудом и опытом помочь им достичь высот, чтобы они пополнили ряды главного “Локомотива”, прославляли его и сборную России, я к этому готов, у меня много сил», — отметил футболист.

«Для меня это новый вызов, новый этап и эмоции, я понимаю всю ответственность. “Локомотив” — это мой дом, футбол — больше, чем игра. Ощущаю себя генетически железнодорожником, правда звание почетного мне так и не дали, но все равно ассоциирую себя с паровозом на протяжении всего времени. Вернуться домой для меня дорогого стоит», — подчеркнул Сычев.

Ранее Сычев играл за «Спартак» (2002), французский «Марсель» (2003 — 2004), «Локомотив» (2004 — 2015), белорусское «Динамо» (2013), «Волгу» из Нижнего Новгорода (2013 — 2014), казахстанский «Окжетпес» (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб «Локомотив». Сычев на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.