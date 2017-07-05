Голы Цакташа и Жемалетдинова принесли «Рубину» победу над «Анкараном»
«Рубин» в контрольном матче выиграл у клуба «Анкаран», который выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении.
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Встреча завершилась со счётом 2:0.
На исходе часа игры Максим Канунников вывел Мийо Цакташа один на один, первый удар голкипер отбил, но повторным ударом игрок «Рубина» отправил мяч в сетку.
На 69-й минуте Рифат Жемалетдинов вышел один на один и удвоил преимущество «Рубина».
«Рубин» (стартовый состав): Рыжиков, Кузьмин, Бурлак, Камболов, Гранат, Кудряшов, М’Вила, Оздоев, Рочина, Лестьенн, Канунников.
Контрольный матч
«Рубин» (Россия) — «Анкаран» (Словения) — 2:0.
Голы: Цакташ, Жемалетдинов.
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