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5 июля 2017, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Голы Цакташа и Жемалетдинова принесли «Рубину» победу над «Анкараном»

«Рубин» в контрольном матче выиграл у клуба «Анкаран», который выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении.

Рубин в контрольном матче выиграл у клуба <span class=error>Анкаран</span> который выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 2:0.

На исходе часа игры Максим Канунников вывел Мийо Цакташа один на один, первый удар голкипер отбил, но повторным ударом игрок «Рубина» отправил мяч в сетку.

На 69-й минуте Рифат Жемалетдинов вышел один на один и удвоил преимущество «Рубина».

«Рубин» (стартовый состав): Рыжиков, Кузьмин, Бурлак, Камболов, Гранат, Кудряшов, М’Вила, Оздоев, Рочина, Лестьенн, Канунников.

Контрольный матч
«Рубин» (Россия) — «Анкаран» (Словения) — 2:0.
Голы: Цакташ, Жемалетдинов.

Рубин
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