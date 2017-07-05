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5 июля 2017, 21:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» обыграла голландский «Утрехт» в товарищеском матче

«Уфа» в рамках подготовки к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии провела товарищескую встречу с «Утрехтом», который занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по итогам минувшего сезона, а также через плей-офф получил право выступать в Лиге Европы.

Уфа в рамках подготовки к новому сезону на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Австрии провела товарищескую встречу с Утрехтом который занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по итогам минувшего сезона а также через <nobr>плей-офф</nobr> получил право выступать в Лиге Европы. Увеличить
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Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на четвёртой минуте игры записал на свой счёт нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов.

В своём третьем матче на австрийском сборе «Уфа» встретится с немецким «Дуйсбургом».

Товарищеский матч

«Уфа» (Россия) — «Утрехт» (Нидерланды) — 1:0 (1:0).

Гол: Кротов, 4 (1:0).

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