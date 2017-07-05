«Уфа» обыграла голландский «Утрехт» в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник Иван Обляков останется в «Уфе» на следующий сезон, ему надо прогрессировать и рано думать о команде уровня «Зенита». Об этом ТАСС заявил генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.