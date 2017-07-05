Дубль Садаева помог «Ахмату» разгромить «Янг Бойз»
«Ахмат» разгромил швейцарский клуб «Янг Бойз» в контрольном матче.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу грозненцев.
На 20-й минуте Халид Кадыров вывел «Ахмат» вперед. На исходе первого тайма «Янг Бойз» с пенальти сравнял счет. В промежуток между 51-й и 55-й минутами «Ахмат» забил три мяча: дубль оформил Заур Садаев, еще один мяч забил Андрей Семенов.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» занял второе место, отстав от «Базеля» на 17 очков.
В первом туре РФПЛ-2017/18 «Ахмат» сыграет с «Амкаром» (16 июля).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter