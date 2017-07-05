Дубль Садаева помог «Ахмату» разгромить «Янг Бойз»

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Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу грозненцев.

На 20-й минуте Халид Кадыров вывел «Ахмат» вперед. На исходе первого тайма «Янг Бойз» с пенальти сравнял счет. В промежуток между 51-й и 55-й минутами «Ахмат» забил три мяча: дубль оформил Заур Садаев, еще один мяч забил Андрей Семенов.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» занял второе место, отстав от «Базеля» на 17 очков.

В первом туре РФПЛ-2017/18 «Ахмат» сыграет с «Амкаром» (16 июля).