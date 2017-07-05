Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30295767/
5 июля 2017, 21:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дубль Садаева помог «Ахмату» разгромить «Янг Бойз»

«Ахмат» разгромил швейцарский клуб «Янг Бойз» в контрольном матче.

<span class=error>Ахмат</span> разгромил швейцарский клуб <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> в контрольном матче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу грозненцев.

На 20-й минуте Халид Кадыров вывел «Ахмат» вперед. На исходе первого тайма «Янг Бойз» с пенальти сравнял счет. В промежуток между 51-й и 55-й минутами «Ахмат» забил три мяча: дубль оформил Заур Садаев, еще один мяч забил Андрей Семенов.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» занял второе место, отстав от «Базеля» на 17 очков.

В первом туре РФПЛ-2017/18 «Ахмат» сыграет с «Амкаром» (16 июля).

Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Янг Бойз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО