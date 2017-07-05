Семин заявил, что «Локомотиву» нужны новые футболисты на многие позиции

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«На мой взгляд, у нас должно еще пройти комплектование. У нас все-таки ограниченный состав. Я надеюсь, что новички еще будут. На многих позициях», — сказал Семин.

На вопрос, какие позиции нуждаются в усилении, специалист ответил: «Новички нужны на каждую позицию, кроме вратарской».

Первый летний тренировочный сбор «Локомотива» прошел в Австрии. «Однозначно первый сбор сложно оценить, работали с большим энтузиазмом, футболисты вернулись из отпуска в хорошем состоянии. На нем было очень много молодых игроков, они себя проявили по-разному. Есть полезная информация насчет того, кто из них частично может помочь, кто — нет», — сказал Семин.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартует 15 июля.