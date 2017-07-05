Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30295671/
5 июля 2017, 21:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин заявил, что «Локомотиву» нужны новые футболисты на многие позиции

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольному клубу «Локомотив» нужны новые игроки на многие позиции. Об этом ТАСС заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.

Главный тренер московского клуба надеется что новички еще появятся. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На мой взгляд, у нас должно еще пройти комплектование. У нас все-таки ограниченный состав. Я надеюсь, что новички еще будут. На многих позициях», — сказал Семин.

На вопрос, какие позиции нуждаются в усилении, специалист ответил: «Новички нужны на каждую позицию, кроме вратарской».

Первый летний тренировочный сбор «Локомотива» прошел в Австрии. «Однозначно первый сбор сложно оценить, работали с большим энтузиазмом, футболисты вернулись из отпуска в хорошем состоянии. На нем было очень много молодых игроков, они себя проявили по-разному. Есть полезная информация насчет того, кто из них частично может помочь, кто — нет», — сказал Семин.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартует 15 июля.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
5 июля

ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов

Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге Уимблдона

Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки