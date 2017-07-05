Президент «Боки Хуниорс»: «Зенит» пока не ответил на последнее письмо о Павоне

«Мы получили три сообщения от “Зенита” по электронной почте, на наше последнее письмо российский клуб пока не ответил. Просили о включении в сделку двух пунктов: процента от будущей продажи и особых условий возвращения игрока в страну. Каждый клуб действует в своём темпе, и мы особо не переживаем, поскольку, как постоянно говорили раньше, игрок не продаётся. Единственное условие, при котором Павон уйдёт, — это поступление на наш счёт суммы, прописанной в контракте», — приводит слова Анхелиси Ole.



В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.