Президент «Боки Хуниорс»: «Зенит» пока не ответил на последнее письмо о Павоне
Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анхелиси рассказал, как проходят переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего аргентинского клуба Кристиана Павона.
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«Мы получили три сообщения от “Зенита” по электронной почте, на наше последнее письмо российский клуб пока не ответил. Просили о включении в сделку двух пунктов: процента от будущей продажи и особых условий возвращения игрока в страну. Каждый клуб действует в своём темпе, и мы особо не переживаем, поскольку, как постоянно говорили раньше, игрок не продаётся. Единственное условие, при котором Павон уйдёт, — это поступление на наш счёт суммы, прописанной в контракте», — приводит слова Анхелиси Ole.
В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.
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