ЦСКА одержал волевую победу над «Вииторулом» в товарищеском матче на сборе в Австрии

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Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу ЦСКА, который по ходу игры уступал 0:1 и 1:2. Дублем в составе армейцев отметился Витиньо, еще по голу забили Бибрас Натхо и Александр Головин.

ЦСКА завершит сбор в Австрии 9 июля товарищеским матчем с «Краснодаром».