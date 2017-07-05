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5 июля 2017, 20:39 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ЦСКА одержал волевую победу над «Вииторулом» в товарищеском матче на сборе в Австрии

Футболисты московского ЦСКА одолели румынский «Вииторул» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Австрии.

Футболисты московского ЦСКА одолели румынский Вииторул в товарищеском матче на тренировочном сборе в Австрии. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу ЦСКА, который по ходу игры уступал 0:1 и 1:2. Дублем в составе армейцев отметился Витиньо, еще по голу забили Бибрас Натхо и Александр Головин.

ЦСКА завершит сбор в Австрии 9 июля товарищеским матчем с «Краснодаром».

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