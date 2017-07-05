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5 июля 2017, 20:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Базелюка принес ФК «Анжи» победу над «Динамо» (Бухарест) в товарищеском матче

Футболисты махачкалинского «Анжи» обыграли бухарестское «Динамо» в товарищеском матче в рамках сбора в Словении.

Футболисты махачкалинского <span class=error>Анжи</span> обыграли бухарестское Динамо в товарищеском матче в рамках сбора в Словении. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Анжи», в составе которого на 85-й минуте отличился Константин Базелюк.

Сбор «Анжи» в Словении завершится 6 июля.

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