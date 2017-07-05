Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30295221/
5 июля 2017, 20:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сычёв вернулся в «Локомотив» и будет выступать за вторую команду клуба

«Локомотив» презентовал фарм-клуб «Локомотив-Казанка».

Локомотив презентовал <nobr>фарм-клуб</nobr> Локомотив-Казанка. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Презентация, на который присутствовали главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и президент клуба Илья Геркус, состоялась 5 июля в Царской башне Казанского вокзала. Фарм-команда будет выступать в Западном дивизионе ПФЛ.

В составе «Локомотив-Казанка» под 11-м номером будет выступать бывший форвард «железнодорожников» 33-летний Дмитрий Сычёв. Главным тренером команды стал Денис Клюев. Он, как и остальные члены команды, тренерского и административного штабов, ранее трудился в молодёжной команде «Локомотива».

«От всего тренерского штаба хотел бы поблагодарить руководство за доверие возглавить этот коллектив. Постараемся, чтобы было много борьбы и, конечно, побед. Большинство ребят из молодёжной команды перешли к нам. Цель одна — победа в каждом матче. Будем бороться за выход в ФНЛ», — передаёт слова Клюева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» для меня родной дом. Клуб и болельщики подарили мне это ощущение искренней любви, хочется отплатить им тем же, — сказал Сычёв.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО