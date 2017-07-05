Сычёв вернулся в «Локомотив» и будет выступать за вторую команду клуба

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Презентация, на который присутствовали главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и президент клуба Илья Геркус, состоялась 5 июля в Царской башне Казанского вокзала. Фарм-команда будет выступать в Западном дивизионе ПФЛ.

В составе «Локомотив-Казанка» под 11-м номером будет выступать бывший форвард «железнодорожников» 33-летний Дмитрий Сычёв. Главным тренером команды стал Денис Клюев. Он, как и остальные члены команды, тренерского и административного штабов, ранее трудился в молодёжной команде «Локомотива».

«От всего тренерского штаба хотел бы поблагодарить руководство за доверие возглавить этот коллектив. Постараемся, чтобы было много борьбы и, конечно, побед. Большинство ребят из молодёжной команды перешли к нам. Цель одна — победа в каждом матче. Будем бороться за выход в ФНЛ», — передаёт слова Клюева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» для меня родной дом. Клуб и болельщики подарили мне это ощущение искренней любви, хочется отплатить им тем же, — сказал Сычёв.