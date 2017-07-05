Мутко: Лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лимит на легионеров в Российской футбольной
премьер-лиге (РФПЛ) будет изменен с сезона-2018/19. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», — заявил он.
Лимит по схеме «6+5», действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит «10+15» в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.
Переход на лимит «10+15» с сезона-2018/19 предусматривается в «Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года».
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