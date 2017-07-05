Расстаться друзьями. Почему Тошич ушел из ЦСКА

Вчера 30-летний сербский полузащитник Зоран Тошич объявил об уходе из ЦСКА. Корреспондент «СЭ» грустит вместе с болельщиками армейцев и разделяет общую мысль: время расставаться действительно пришло.

Уход таких ярких легионеров — настоящих профессионалов, неординарных исполнителей с изюминкой и просто открытых и приятных в общении людей — всегда заставляет грустить. Тошич стал для ЦСКА фигурой в последние годы знаковой, принял участие во всех успехах второй чемпионской волны 2010-х, забил своей волшебной левой один из золотых мячей, и еще пару лет назад без него сложно было представить основной состав.

Сейчас же новость об уходе серба вызвала у болельщиков приступ легкой ностальгии: «Зоран, спасибо за все!», а не гневное или растерянное: «Как же так, что мы теперь будем делать?!». Все к такому решению оказались готовы, и еще в минувшем сезоне стало очевидно, что ЦСКА со спортивной точки зрения не потеряет при таком развитии событий почти ничего.

С ВОЗРАСТОМ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПАЛА

Речь идет как о главных статистических показателях: голах и результативных передачах, где отрицательная динамика налицо («1+5» — в чемпионате-2016/17, «4+5» — в чемпионате-2015/16, «7+4» — в чемпионате-2014/15, «11+4» — в чемпионате-2013/14), так и многих дополнительных.

Например, Тошичу в полтора раза реже стал удаваться дриблинг — согласно данным WhoScored, лишь 0,8 удачных попыток в среднем за 90 минут (средние данные за матч считать некорректно, поскольку Зоран часто выходил весной на краткосрочные замены), тогда как в предыдущих сезонах эффектность обводок составляла 1,2, 1,3 и 1,4. Еще сербский полузащитник стал меньше попадать в створ (0,7 раз за матч в минувшем чемпионате — против 0,9, 0,9 и 1,5 в трех предыдущих), чаще ошибаться в передачах (78-процентная точность против 81,7, 81,1 и 81,1).

Само собой, многое тут можно списать и на изменившуюся позицию футболиста на поле (о ней мы поговорим чуть ниже), но даже визуально Зоран выглядел во время матчей уже не таким взрывным, как прежде. До сих пор перед глазами эпизод из последнего дерби, когда он на длинном рывке не смог ничего противопоставить Промесу, тот легко умчался и попал в штангу. С одной стороны, голландца вообще мало кто догонит в России. Но, во-первых, Квинси бежал с мячом, а во-вторых, Тошич тогда вышел на замену в перерыве и объективно был свежее.

Впрочем, нет ничего сверхъестественного и в том, что в 30 лет, да еще и при проскакивающих мышечных проблемах, от футболиста постепенно уходят скорость и мобильность.

БОЛЯЧЕК СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

Серьезных травм, выкашивающих на месяцы или даже годы, Тошич, к счастью, избежал, но идеально здоровым футболистом он при всем желании назвать себя не сможет. Только в минувшем сезоне у него набралось пять мышечных повреждений: в августе, сентябре, ноябре, январе (на сборах) и апреле. Вроде и ничего страшного, каждый раз серб выбывал на недельку-другую и быстро возвращался, но постоянные попадания в лазарет мешали ему стабильно пребывать в оптимальной форме.

Зоран же — как раз из той категории футболистов, которые могут помочь команде только в случае, когда находятся в отличных кондициях. Подвигов, подобных Думбья, способного не тренироваться месяц, а потом выйти на одной ноге и забить решающий гол в Лиге чемпионов, за Тошичем не наблюдалось.

НЕ ВПИСАЛСЯ В НОВУЮ МОДЕЛЬ

Тошич был идеальным крайним полузащитником в тактических схемах Леонида Слуцкого. Та несимметричная фланговая игра, где слева движение шло словно по рельсам, а справа Зоран смещался в центр под удар или короткую перепасовку с партнерами и освобождал зону для резвого Мариу Фернандесу, завораживала и была одним из самых эффективных и непредсказуемых оружий в премьер-лиге.

Но Виктор Гончаренко строит новый ЦСКА, и в его 3−5−2 стабильного места Тошичу не нашлось. Сербского футболиста пробовали на главной проблемной позиции левого латераля, где сразу после зимнего перерыва он выходил с первых минут в матчах с «Томью», «Тереком» и «Крыльями Советов». Не сказать, что совсем проваливался, ведь армейцы побеждали, а сам Зоран собирал подборы, полезно разгонял контратаки, выполнял навесы. Но продолжения практики не последовало, Гончаренко стал пробовать Щенникова и Набабкина, потом дошел даже до Головина, и стало понятно, что тренерскому штабу в этой роли нужен футболист с другими параметрами: более цепкий в отборе, более «объемный» и, в конце концов, более стабильный. Такой, как Мариу Фернандес.

Было ли для Тошича в этой модели какое-то другое место? В центре поля, где нужна универсальность, все конкуренты смотрятся предпочтительнее. Один из двух форвардов? Наверное, тоже не лучший вариант. Скорее всего, в новом ЦСКА серб окончательно превратился бы в запасного, который выходил бы на поле в группу атаки или на фланг, чтобы заткнуть образовавшуюся дыру.

ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР

Деньги в данном случае — вопрос тоже далеко не последний, если вообще не один из ключевых. Все мы прекрасно знаем, что в ЦСКА умеют ценить людей, сделавших для клуба много полезного, и часто пытаются сохранить их в команде, даже когда те уже не могут приносить столько же пользы на поле, как и прежде. Причины кроются в микроклимате, который очень не хочется нарушать, а один из наглядных примеров — продление контракта в ноябре 2015-го с Цауней, который к тому моменту давно перестал выходить на поле.

Готовы были в ЦСКА сохранить и Тошича, но уже на других финансовых условиях. Во-первых, срок нового контракта составил бы один год («На больший срок мы в таких случаях соглашение не предлагаем, стандартная история», — сказал в недавнем большом интервью «СЭ» генеральный директор Роман Бабаев), во-вторых, ощутимо изменилась бы и заработная плата («Все мы не молодеем, здесь все объективно», — добавил Бабаев).

Видимо, у Тошича нашелся вариант интереснее и привлекательнее, раз в итоге он от предложенных условий отказался, и в ближайшее время мы узнаем, где он продолжит карьеру. Очевидно, что это будет не российский клуб, поэтому сегодня всем нам можно грустно вздохнуть и с теплотой пересмотреть лучшие видеонарезки с его действиями. Зоран построил отличную карьеру в армейском клубе, и пусть новый вызов приободрит его и поможет продлить футбольную жизнь.