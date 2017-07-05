Награждение футболистов ЦСКА серебряными медалями чемпионата России пройдет 13 июля
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Награждение игроков и тренерского штаба футбольного клуба ЦСКА серебряными медалями чемпионата России состоится 13 июля на стадионе «ЦСКА-Арена». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Вручение медалей пройдет на встрече с болельщиками, которые смогут задать вопросы руководству, тренерам и игрокам.
ЦСКА занял второе место в чемпионате России в прошедшем сезоне. Чемпионом России стал «Спартак», третье место занял «Зенит».
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