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5 июля 2017, 11:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Награждение футболистов ЦСКА серебряными медалями чемпионата России пройдет 13 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Награждение игроков и тренерского штаба футбольного клуба ЦСКА серебряными медалями чемпионата России состоится 13 июля на стадионе «ЦСКА-Арена». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

<em>МОСКВА 5 июля. /ТАСС/. </em>Награждение игроков и тренерского штаба футбольного клуба ЦСКА серебряными медалями чемпионата России состоится 13 июля на стадионе ЦСКА-Арена. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Вручение медалей пройдет на встрече с болельщиками, которые смогут задать вопросы руководству, тренерам и игрокам.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России в прошедшем сезоне. Чемпионом России стал «Спартак», третье место занял «Зенит».

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