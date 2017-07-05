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5 июля 2017, 10:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Руководство ЦСКА запланировало на 13 июля встречу с болельщиками

13 июля в 19:00 мск на домашнем стадионе ЦСКА планируется встреча руководства и «армейской» команды с болельщиками, на которой игрокам и тренерам будут вручены серебряные медали сезона-2016/17.

13 июля в 19:00 <span class=error>мск</span> на домашнем стадионе ЦСКА планируется встреча руководства и армейской команды с болельщиками на которой игрокам и тренерам будут вручены серебряные медали сезона-2016/17. Увеличить
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«Мы просим вас присылать свои вопросы руководству клуба, игрокам и тренерам через социальные сети с хэш-тегом #встречаЦСКА. Они будут скомпонованы по тематике и заданы участникам встречи. Проход болельщиков на арену ЦСКА будет осуществляться с Южного пандуса стадиона (проезд Берёзовой рощи). Болельщики будут располагаться на трибуне С.

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве дата встречи может быть изменена!» — говорится на официальном сайте ЦСКА.

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