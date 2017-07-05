Руководство ЦСКА запланировало на 13 июля встречу с болельщиками

«Мы просим вас присылать свои вопросы руководству клуба, игрокам и тренерам через социальные сети с хэш-тегом #встречаЦСКА. Они будут скомпонованы по тематике и заданы участникам встречи. Проход болельщиков на арену ЦСКА будет осуществляться с Южного пандуса стадиона (проезд Берёзовой рощи). Болельщики будут располагаться на трибуне С.



Обращаем ваше внимание на то, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве дата встречи может быть изменена!» — говорится на официальном сайте ЦСКА.