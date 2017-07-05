Руководство ЦСКА запланировало на 13 июля встречу с болельщиками
13 июля в 19:00 мск на домашнем стадионе ЦСКА планируется встреча руководства и «армейской» команды с болельщиками, на которой игрокам и тренерам будут вручены серебряные медали сезона-2016/17.
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«Мы просим вас присылать свои вопросы руководству клуба, игрокам и тренерам через социальные сети с
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве дата встречи может быть изменена!» — говорится на официальном сайте ЦСКА.
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