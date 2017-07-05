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5 июля 2017, 9:55 | Футбол: Премьер-лига | ИА REGNUM

В Госдуме хотят запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров

Депутаты фракции КПРФ намерены законодательно запретить госкорпорациям тратить деньги на покупку легионеров в футбольные команды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

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«Мы выступим с законодательной инициативой запретить покупку иностранных легионеров на средства госкорпораций», — сообщил парламентарий.

В ходе «правительственного часа», который состоится в Госдуме 5 июля, коммунисты намерены узнать позицию замглавы правительства РФ Юрия Мутко по этому вопросу.
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