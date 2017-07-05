В Госдуме хотят запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров
Депутаты фракции КПРФ намерены законодательно запретить госкорпорациям тратить деньги на покупку легионеров в футбольные команды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.
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«Мы выступим с законодательной инициативой запретить покупку иностранных легионеров на средства госкорпораций», — сообщил парламентарий.
В ходе «правительственного часа», который состоится в Госдуме 5 июля, коммунисты намерены узнать позицию замглавы правительства РФ Юрия Мутко по этому вопросу.
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