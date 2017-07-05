Юрий Семин: Об уходе Фернандеша и Тарасова слышу впервые

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— Программу сбора выполнили полностью?

— Можно так говорить. Тем более, условия для подготовки были идеальными. В нашем распоряжении находились два отличных поля, расположенных в двух шагах от отеля, современный тренажерный зал, бассейн плюс погода не подвела. Работа в основном велась в двухразовом режиме почти без выходных.

— Как футболисты справлялись с нагрузками?

— Ни к одному из них у меня претензий нет. Все без исключения трудились с полной отдачей, хорошим настроением. К сожалению, не в полном объеме работали Михалик, Игнатьев, Коломейцев и Ротенберг, которые восстанавливаются после травм. Но, надеюсь, к старту чемпионату они подойдут.

— Почему отсутствовал Виталий Денисов?

— У него возникли проблемы со спиной: потребовалась операция, после которой месяца полтора уйдет на реабилитацию.

— А когда ждать возвращения в строй Чорлуки?

— К сожалению, не раньше ноября-декабря. Правда, Ведран — настоящий профессионал, который всегда рвется на поле. И это позволяет надеяться на более ранние сроки.

— Судя по тому, что из шести защитников четверо выбыли, именно оборона беспокоит вас сейчас больше всего?

— Именно так. Эта линия на данный момент — наша головная боль.

— Выкуп у «Рубина» прав на Кверквелию способен сделать проблему менее острой?

— Верю в это. Соломон — качественный исполнитель, цепкий, с хорошим выбором позиции. Он внес большой вклад в успех «Локомотива» в Кубке России. Но в одиночку Кверквелия все вопросы в защите не решит — нужен еще, как минимум, один квалифицированный футболист. Работа в этом направлении продолжается.

— Чистых форвардов на контрактах у вас тоже немного — опытный Ари и 19-летний Галаджан, который отметился хет-триком в спарринге со словенским «Анкараном», который «Локо» выиграл с редким счетом 10:0.

— Поэтому, ищем и нападающего.

Цитата Что касается Галаджана, то он неплохо проявил себя на австрийском сборе. На сегодня среди молодых Артем ближе всех к основному составу.

— А какое впечатление произвел форвард Корян?

— Он приезжал на просмотр и проявил себя очень неплохо. В ближайшее время обсудим его будущее и примем решение.

— Уход Майкона в турецкий «Антальяспор» — потеря?

— Без сомнений.

— Что скажете о молодых игроках, которых брали в Австрию?

— Большинство из них ездили на сбор и зимой, так что теперь мы получили возможность сравнить, насколько они прибавили в том или ином компоненте — игре головой, тактическом мышлении. Им по 18−19 лет и ребята только привыкают к серьезной работе и требованиям главной команды. Отмечу, что ощущаются сдвиги в игре защитников Лапшова и Вульфова, а так же хавбеков Галанина, Дорофеева и Куликова.

— Несколько неожиданным стало появление в «Локо» голкипера Медведева, который раньше выступал за «Ростов». Вас беспокоит и вратарская позиция?

— Нет. Просто Медведев приходил свободным агентом, сам хотел выступать за «Локомотив».

— Но ведь в команде уже были три футболиста этого амплуа — Гильерме, Коченков и Лобанцев. Не опасаетесь, что борьба за место в составе может повлиять на качество их игры? Ведь борьба за место в составе среди вратарей — палка о двух концах.

— Нет, не опасаюсь. Всегда считал и считаю, что здоровая конкуренция идет только на пользу независимо от позиции.

— Насколько соответствуют действительности разговоры об возможным трансферах Фернандеша и Тарасова?

— Впервые об этом слышу. Я слухами не интересуюсь.

— Те, кто видел «Локомотив» в Австрии, хвалят Антона Миранчука.

— Он действительно прибавил. И очень рассчитываю, что поможет основному составу на позиции ближе к атаке.

— Поражение в последнем контрольном матче от «Риеки» испортило настроение?

— Проигрывать всегда неприятно. Но это был рабочий момент. Встречались с крепким соперником, чемпионом Хорватии и проводили спарринг под нагрузками. В первой контрольной встрече с «Рударом» основные футболисты сыграли по 45 минут. Во второй, с «Анкараном», уже по 60. А против «Риеки» провели на поле по 90 минут и физически, особенно во втором тайме, выглядели очень прилично. Так что особого повода для огорчения не возникало.

— До матча за Суперкубок против «Спартака», намеченного на 14 июля, еще с кем-то еще сыграете?

— Вряд ли — проведем пару двусторонок в Баковке.

— Можно считать встречу с красно-белыми, в том числе, проверкой качества предсезонной подготовки?