Новый раунд переговоров «Зенита» и «Эстудиантеса» по Фойту пройдет в четверг-пятницу
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» близок к приобретению аргентинского защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта за 10 миллионов евро, очередной раунд переговоров пройдет в четверг или в пятницу, сообщает calciomercato.it.
Сообщается, что в приобретении 19-летнего игрока обороны также заинтересована итальянская «Рома».
Фойт провел четыре матча в чемпионате Аргентины за основу «Эстудиантеса».
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