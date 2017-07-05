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5 июля 2017, 9:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Новый раунд переговоров «Зенита» и «Эстудиантеса» по Фойту пройдет в четверг-пятницу

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» близок к приобретению аргентинского защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта за 10 миллионов евро, очередной раунд переговоров пройдет в четверг или в пятницу, сообщает calciomercato.it.

Сообщается, что в приобретении 19-летнего игрока обороны также заинтересована итальянская «Рома».

Фойт провел четыре матча в чемпионате Аргентины за основу «Эстудиантеса».

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