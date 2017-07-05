Болельщики: Мирча, пожалуйста, остановись!
Самые обсуждаемые темы вторника.
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ЖАБА СТАЛ ИГРОКОМ «АХМАТА».
Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что нападающий «Коринтианса» Лео Жаба стал игроком грозненской команды. Контракт с 18-летним форвардом рассчитан на пять лет.
Alex78: А он знает значение своей фамилии на русском ?).
Slim Taller: Другие команды уже жаба душит, что такого игрока упустили.
Vasiunchik: Тереку спасибо! Веселья в РФПЛ добавили.
Малыш из Ростова: Для мечты всех скаутов Европы очень слабенькая результативность.
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «СПАРТАК» СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ, А МУТКО БЫЛ НА ИХ СТОРОНЕ
Бывший главный тренер «Зенит» Мирча Луческу выразил уверенность в том, что «Спартак» завоевал чемпионство в завершившемся сезоне не совсем честными способами. По словам специалиста, клубы находились в разных условиях.
Зенит-супер-чемпион: дедуля прав на все сто процентов.
Rusfed 2.0: Мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни.
Невероятный: Луческу позорит себя этими словами. Спартак заслуженно стал чемпионом, и Мутко здесь не при чем. Если Зенит проигрывает на своем поле Тереку 0:1, показывая при этом безликий футбол, то Мутко в этом не виноват. Я разочарован работой Луческу в Росии, а еще больше его комментариями, Луческу не там ищет причины своих неудач….
Nebolelshik: Мирча, пожалуйста, остановись!
КОКОРИН — КАПИТАН «ЗЕНИТА» В МАТЧЕ С «АУСТРИЕЙ».
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини огласил стартовый состав команды на товарищеский матч против «Аустрии». С первых минут на поле появится нападающий Александр Кокорин, который выведет команду на игру с капитанской повязкой.
Gogy: лучшие из худших?
Igogohruhru: ну и что? Капитан- Дзюба никого не удивлял.
Nebolelshik: смелый ход….
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