Болельщики: Мирча, пожалуйста, остановись!

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ЖАБА СТАЛ ИГРОКОМ «АХМАТА».

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что нападающий «Коринтианса» Лео Жаба стал игроком грозненской команды. Контракт с 18-летним форвардом рассчитан на пять лет.

Alex78: А он знает значение своей фамилии на русском ?).

Slim Taller: Другие команды уже жаба душит, что такого игрока упустили.

Vasiunchik: Тереку спасибо! Веселья в РФПЛ добавили.

Малыш из Ростова: Для мечты всех скаутов Европы очень слабенькая результативность.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Жаба стал игроком "Ахмата"<a href="https://t.co/TFjCdDkJur">https://t.co/TFjCdDkJur</a> <a href="https://t.co/sawoZ3woM6">pic.twitter.com/sawoZ3woM6</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/882356341972635648">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «СПАРТАК» СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ, А МУТКО БЫЛ НА ИХ СТОРОНЕ

Бывший главный тренер «Зенит» Мирча Луческу выразил уверенность в том, что «Спартак» завоевал чемпионство в завершившемся сезоне не совсем честными способами. По словам специалиста, клубы находились в разных условиях.

Зенит-супер-чемпион: дедуля прав на все сто процентов.

Rusfed 2.0: Мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни.

Невероятный: Луческу позорит себя этими словами. Спартак заслуженно стал чемпионом, и Мутко здесь не при чем. Если Зенит проигрывает на своем поле Тереку 0:1, показывая при этом безликий футбол, то Мутко в этом не виноват. Я разочарован работой Луческу в Росии, а еще больше его комментариями, Луческу не там ищет причины своих неудач….

Nebolelshik: Мирча, пожалуйста, остановись!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Весь в белом. <br>МИРЧА ЛУЧЕСКУ: "СПАРТАК" СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ, А МУТКО БЫЛ НА ИХ СТОРОНЕ"<a href="https://t.co/X3MJBETVyd">https://t.co/X3MJBETVyd</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/882314716240105473">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОКОРИН — КАПИТАН «ЗЕНИТА» В МАТЧЕ С «АУСТРИЕЙ».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини огласил стартовый состав команды на товарищеский матч против «Аустрии». С первых минут на поле появится нападающий Александр Кокорин, который выведет команду на игру с капитанской повязкой.

Gogy: лучшие из худших?

Igogohruhru: ну и что? Капитан- Дзюба никого не удивлял.

Nebolelshik: смелый ход….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Cергей Фурсенко: "Кокорин - капитан? Это не эксперимент"<a href="https://t.co/0EW8kMYLqA">https://t.co/0EW8kMYLqA</a> <a href="https://t.co/U8ta172UXb">pic.twitter.com/U8ta172UXb</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/882320077898608642">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>