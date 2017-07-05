Полоз: И не думали с Кокориным, что когда-то выйдем на неплохой уровень

Этим летом «Зенит» в шутку называют «Ростовом"-на-Неве: сразу четыре футболиста команды Бердыева переехали не в Казань, а в Петербург. Один из них — нападающий сборной Дмитрий Полоз, которого СМИ отправляли и в «Спартак», и в тот же «Рубин», и даже в «Трабзонспор». Тем не менее после последнего матча сборной России на Кубке конфедераций стало известно, что Полоз будет работать с Роберто Манчини.

«Манчини был сам во мне заинтересован»

— Очень рад, что оказался в великом клубе. Эмоции непередаваемые! — на сборе «Зенита» Полоз явно в приподнятом настроении.

— От каких-то других клубов предложения были?

— Со всеми командами, о которых писали в прессе, я общался. Честно говоря, когда сезон закончился, был почти уверен, что окажусь в Казани. Но я поговорил с Курбаном Бекиевичем, потом с генеральным директором «Рубина», и принял решение перейти в «Зенит».



— Что стало ключевым фактором?

— Ещё до перехода мы пообщались с Манчини, он выразил свою заинтересованность. Сказал, что ему нравится моя универсальность — я ведь могу сыграть на четырёх позициях в атаке: справа, слева, в центре и под нападающим. Я два года проработал с Бердыевым, многому у него научился. Считаю, что смогу чему-то научиться и у такого тренера, как Манчини. Всё-таки «Ростов» играл в оборонительный футбол, а мне хочется попробовать свои силы в более атакующей команде.



— Готовы к этому?

— Конечно! Можно сказать, что я и сделал выбор в пользу атакующего футбола. Мои амбиции всё-таки выше, чем у «Ростова». Они совпадают с желаниями «Зенита»: команда всегда хочет быть первой, постоянно играть в Лиге чемпионов. Я, как и любой другой футболист, хочу выигрывать трофеи. Знаю, что многие болельщики «Ростова» теперь на меня обижены, но это их право. Я считаю, что каждый должен расти. Меня и раньше приглашали другие клубы, но я решил, что именно сейчас пора покинуть «Ростов». Тем более из основного состава в команде этим летом почти никого не осталось.



— Если выбирать из четырёх позиций, о которых говорил Манчини: где вам комфортнее всего играть?

— Если команда играющая, а она в «Зените» играющая, то мне всё равно. Может, на позиции центрфорварда чуть тяжелее, там нужны более мощные футболисты.



— Главными звёздами команд Манчини почти всегда были нападающие в оттяжке — Икарди, Агуэро.

— Дай бог стать таким! Мне нравится действовать вторым темпом, разгонять атаки.

«Бердыев строгий? Он очень верующий, старается, чтобы мы не делали зла»

— Правда ли, что вы расторгли контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке без компенсации?

— Да, так и было. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. «Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось.



— У «Ростова» остались задолженности перед вами?

— Какие-то долги остались, но обещали всё выплатить до конца августа.



— Почти все футболисты, поработавшие с Бердыевым, называют его вторым отцом. В чём его секрет?

— В психологическом плане это очень сильный тренер. Курбан Бекиевич досконально объясняет, что ты должен делать на поле. Многие на установках говорят: «Наша схема 4−4−2, вы должны играть так-то» — и всё. А Бердыев к каждому подойдёт, объяснит, разжуёт. Конечно, если тренер работает с топ-футболистами, ему чаще всего ничего объяснять не надо. Но в нашем случае всё по-другому. В общем, сам почувствовал, как с Бердыевым становлюсь сильнее. Да и его результаты в «Рубине» и «Ростове» говорят сами за себя.



— А вне футбола Бердыев каков?

— Он же очень верующий человек, поэтому и старается, чтобы мы тоже не делали зла. Подсказывает, помогает. Если нужно срочно к семье, всегда отпустит. Это только кажется, что Бердыев строгий. Он добрый, но вызывает уважение. В «Ростове» на финансовые проблемы никто не смотрел, все бились за тренера и команду. Коллектив был — одна семья, без каких-то делений на иностранцев и россиян. В «Зените», надеюсь, мы тоже станем семьёй. Пока мне здесь всё нравится.



— Каковы первые впечатления от работы с Манчини?

— Те, кто вернулся из сборной, пока занимаются отдельно. Но ребята рассказывают, что тренировки интересные, интенсивные. Не люблю бегать монотонно. При Манчини мне импонируют интенсивные короткие ускорения.

«С Кокориным и не думали, что когда-то выйдем на неплохой уровень»

— Вы начали работать с «Зенитом» с первого дня второго сбора, почти без отпуска.

— Позвонили после игры с мексиканцами и сказали, что Манчини хочет меня видеть 30 июня на медосмотре. Нет проблем. Многим футболистам дали до 2 июля отдохнуть. Но ведь осталось всего две недели до начала чемпионата. Нужно с командой сыграться, влиться в коллектив. Тем более что четыре дня побыл дома с семьёй, отдохнул. Так что я сам доволен, что уже присоединился к «Зениту».

— Как вас приняли в коллективе?

— Всех россиян я уже знаю, с иностранцами начинаю знакомиться. Все ребята дружелюбные, улыбчивые, без «звёздности».



— С Александром Кокориным вы знакомы с детства.

— Да, ещё в 14 лет в одной команде играли. Жили в соседних комнатах в интернате «Локомотива».



— Есть фото, где вы стоите вместе с Роберто Карлосом.

— Это мы его подкараулили в подтрибунке в Черкизово, когда подавали мячи на матче Россия — Бразилия. Раньше у «Локомотива» стадион считался одним из лучших, туда часто топ-клубы приезжали: «Арсенал», «Бавария», «Интер». Потом ждали футболистов, фотографировались, майки и бутсы просили. Мы и не думали тогда, что сами выйдем на неплохой уровень. В интернате потом можно было похвастаться. Мне правда, так ничего и не доставалось. Ребята помладше были нахальнее и шустрее. Надо же, уже 11 лет прошло!



— Кокорина всю карьеру считали суперзвездой, а вас Смородская назвала бесперспективным. Сейчас нет желания ей ответить?

— У каждого есть своё мнение, Смородская высказала своё. Я не обижаюсь. Могу даже её поблагодарить.



— За что?

— Что в «Локо» со мной не подписали контракт. Может, я бы там стух, и никто бы не узнал о футболисте по фамилии Полоз. Я ещё с 14 лет стал понимать, что, сколько бы я ни забил, на моё место всё равно возьмут иностранца. Я с 17 лет привлекался на сборы с основой, забивал, но потом всё равно уезжал в дубль. Пробиться было нереально на протяжении трёх лет. Даже если бы Смородская предложила мне контракт, я бы его не подписал. И ушёл в «Ростов», где было легче заиграть в основе.



— Кажется, это проблема всего российского футбола.

— Так и есть. В моё время не многие клубы доверяли молодым ребятам. Хорошо, что сейчас в «Локо» из молодых хотя бы Миранчук играет регулярно. Дело в том, что, когда новый тренер приходит в команду, ему нужен результат. Зачем ему растить молодого парня, когда можно купить готового иностранца, а молодёжь отправить во вторую лигу? Вот говорят, что лимит — это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения.



— Но при этом появляются так называемые дети лимита.

— И кого называют?



— Часто называют Кокорина. И даже вас.

— Себя и Сашу таковыми не считаю. Кокорина называть «дитём лимита» вообще смешно.

— Вы совсем недавно вернулись из сборной России. Какая атмосфера сейчас в команде?

— За всё время в сборной атмосфера была лучшей. Все ребята старались, бились, работали. Но после вылета было очень тяжело… Не знаю, почему не получилось. Не мне судить, для этого есть тренерский штаб. Нужно делать выводы и двигаться дальше, к чемпионату мира.



— Перед главным турниром 2018-го есть уверенность в своих силах?

— У меня — точно есть! Я хочу играть за сборную.