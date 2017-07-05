Форвард «Коринтианса» Жаба перешёл в «Ахмат» за € 2 млн

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При этом 20% от трансферной операции должен был получить сам футболист, а его агент Ник Аркури — 5%.

Согласно информации источника, бразильский клуб вёл переговоры насчёт футболиста и с московским «Локомотивом». Тогда речь шла о сумме трансферной компенсации в размере € 3 млн.

Жаба 2 июля получил разрешение бразильского клуба присоединиться к «Ахмату» в Австрии, где команда проводит сбор. Там же игрок прошёл и медицинское обследование. С российским клубом Жаба подписал контракт на пять лет.