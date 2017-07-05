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5 июля 2017, 8:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переезду в Саудовскую Аравию

Обновлено: 9:01
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Зенита» Маурисио близок к смене клубной прописки, передаёт ESPN.

Полузащитник Зенита Маурисио близок к смене клубной прописки передаёт <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Согласно информации источника, в услугах бразильского футболиста заинтересован один клуб из Саудовской Аравии, название которого пока не разглашается. Из ближайшего окружения Маурисио информацию подтвердили, не исключив, что он может принять предложение.

«Достойное выступление Маурисио в Европе привлекло внимание одного сильного клуба из Саудовской Аравии. Маурисио сделали очень интересное предложение, и есть вероятность, что он примет его. Была информация и о том, что Маурисио интересовались “Эспаньол” и “Штутгарт”, но официального предложения нам не было сделано. В ближайшие дни у нас должны быть новости насчёт будущего игрока», — сказал в связи с этим агент Маурисио Пьер Фернандес.

Маурисио провёл за «Зенит» 42 официальных матча, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса. По данным Transfermarkt, он оценивается в € 3,5 млн.

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