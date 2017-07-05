«Ахмат» подписал контракт с форвардом Леонардо Родригесом Лимой
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Ахмат» (прежнее название — «Терек») заключил пятилетнее соглашение с нападающим молодежной сборной Бразилии Леонардо Родригесом Лимой, до этого выступавшим на родине за «Коринтианс», сообщил президент грозненской команды Магомед Даудов.
Лима, также известный как Лео Жаба, является воспитанником «Коринтианса». За основную команду он дебютировал в ноябре 2016 года. В активе 18-летнего форварда 11 матчей за молодежную сборную Бразилии.
«Мы подписали контракт сроком на пять лет с нападающим молодежной сборной Бразилии и клуба “Коринтианс” Леонардо Родригесом Лима», — написал Даудов на своей странице в Instagram.
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