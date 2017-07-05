Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30283965/
5 июля 2017, 0:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Награждение футболистов «Спартака» золотыми медалями чемпионата России пройдет 8 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17 будут вручены игрокам московского «Спартака» 8 июля. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Награждение футболистов Спартака золотыми медалями чемпионата России пройдет 8 июля - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

«Спартак» в прошлом сезоне впервые за 16 лет стал чемпионом страны.

В ночь на 8 июля футболисты «Спартака» вернутся в Москву из Австрии, где они проводят предсезонный сбор. После этого им будут вручены золотые медали. Изначально мероприятие должно было пройти на «Открытие-Арене», однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.

Церемония награждения состоится в одном из столичных концертных залов. На мероприятие будут приглашены руководители Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги, ветераны «Спартака», топ- менеджмент, партнеры клуба и представители СМИ.

«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов

Награждение футболистов "Спартака" золотыми медалями чемпионата России пройдет 8 июля

Макарова и Кузнецова вышли во второй круг Уимблдона, где сыграют друг с другом