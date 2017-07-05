Награждение футболистов «Спартака» золотыми медалями чемпионата России пройдет 8 июля
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17 будут вручены игрокам московского «Спартака» 8 июля. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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«Спартак» в прошлом сезоне впервые за 16 лет стал чемпионом страны.
В ночь на 8 июля футболисты «Спартака» вернутся в Москву из Австрии, где они проводят предсезонный сбор. После этого им будут вручены золотые медали. Изначально мероприятие должно было пройти на «Открытие-Арене», однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.
Церемония награждения состоится в одном из столичных концертных залов. На мероприятие будут приглашены руководители Российского футбольного союза и Российской футбольной
«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
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