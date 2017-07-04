Cергей Фурсенко: Кокорин может стать лучшим игроком России

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— Сборы проходят очень интересно, — сказал Фурсенко после матча с «Аустрией», который «Зенит» выиграл со счетом 2:1. — Всем игрокам нравятся те упражнения, которые предлагает новый главный тренер. Соревновательная практика очень хорошая. Я поговорил со всеми футболистами — они очень довольны и хотят работать с Манчини.

— Вы разговаривали и с самим Манчини. Насколько он контактен?

— Роберто — очень харизматичная личность. Он довольно близок к команде, к игрокам. Хотя дисциплина — это само собой. Но главное, что он все объясняет. Бывает так, что есть дисциплина, но для чего — не совсем понятно. Манчини реально объясняет все, включая то, для чего нужно то или иное упражнение. Показывает, как игрок должен стоять, как двигаться, как нападать. Футболистам потому и интересно, что все понятно.

— Вы приезжаете на второй сбор команды. Это дежурные визиты или в них есть особая цель?

— Если вы хотите достичь результата, надо все знать до деталей. Очень важно поддерживать футболистов. Вы сами знаете, что вбрасывается огромное количество информации. В том числе провокационной. Где-то человека надо успокоить, где-то поддержать. Я считаю, что атмосфера в команде — это приоритет номер один. А при таком тренере у нас возникают фантастические возможности.

— Довольны ли вы приобретениями «Зенита» и ждать ли еще новичков?

— Довольны всеми, кого купили. В матче с «Аустрией» во втором тайме играло семь российских футболистов. И очень прилично. Практически вырисовывается новая команда. Из тех, кто играл в первом тайме, тоже будут футболисты основного состава. Но надо еще кое-кого приобрести. То есть ждать покупок стоит — и не одного человека.

— Если не секрет, поясните ситуацию с Маноласом, который вроде бы уже сам считал себя игроком «Зенита»?

— С точки зрения футбольного бизнеса мы проводим и придерживаемся достаточно жесткой политики. Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом.

— Имеет ли под собой почву информация об обмене Дзюбы на Смолова?

— Я слухи не комментирую. А вся команда, что находится на сборах — это все наши игроки. Мы их ценим, любим и уважаем. И будем развивать.

— Кокорин был в первом тайме капитаном. На ваш взгляд, это эксперимент?

— Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола — их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России.

— Как вам Кубок конфедераций?

— Был на 4 матчах. Все что мог — посетил. Надо ведь клубом заниматься и трансферами в том числе. С точки зрения атмосферы и организации мы продемонстрировали, что можем принимать чемпионат мира на очень высоком уровне. РФС тоже отыграл на 5 баллов, и, конечно, оргкомитет. Мы привлекли зрителей. А ведь нам надо сейчас заполнять 70-тысячник. Сейчас посмотрели, как он болеет в заполненном состоянии. Надеюсь, в ближайшее время увидим на нем наших питерских болельщиков во всей красе.

— С первых туров чемпионата «Зенит» собирается играть на «Крестовском»?

— Планируем с перового домашнего матча нового сезона играть на «Крестовском».