Шишкин написал прощальное письмо «Локомотиву»
Защитник сборной России Роман Шишкин, который накануне покинул московский «Локомотив» и стал игроком «Краснодара», попрощался со столичным клубом.
«За семь лет, которые я провел в «Локомотиве», клуб стал для меня родным. У нас были победы — Кубок России в 2015, бронза чемпионата в 2014. Были поражения. Были моменты, когда
Хочу сказать спасибо всем футболистам, с которыми я играл в «Локомотиве», болельщикам, которые искренне поддерживали команду и меня лично, тренерам, с которыми довелось поработать, и, конечно, всему персоналу «Локо». Спасибо за совместную работу и вашу поддержку за все эти годы! Жму руку каждому из вас!, — написал Шишкин на своей странице в Instagram.
Напомним, защитник выступал за
Добавим, что вторую половину минувшего сезона 30-летний футболист провел в «Краснодаре».
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