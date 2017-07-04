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4 июля 2017, 22:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: В прошлом сезоне Мутко был на стороне «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что «Спартак», выигравший чемпионат России в прошлом сезоне, пользовался поддержкой СМИ и руководства РФС.

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> выразил мнение что Спартак выигравший чемпионат России в прошлом сезоне пользовался поддержкой СМИ и руководства <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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«Мы вынуждены были продать Халка, Витселя и Гарая и при этом столкнулись с проблемами вне поля. Условия не были равными. «Спартак» — самый популярный клуб России, который не был чемпионом 15 лет, и московские медиа болели за него. Москвичи нуждались в Лиге чемпионов, так как у клуба меньше денег, чем у «Зенита».

Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне «Спартака». В лиге было 11 московских судей, назначаемых на матчи, и в таких условиях невозможно сохранять равенство. Но в конце концов «Спартак» стал чемпионом, с чем я его и поздравляю, — сказал Луческу в интервью Fanatik.

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