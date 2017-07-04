Футболисты «Урала» уступили чемпиону Сербии «Партизану» в товарищеской игре
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» потерпели поражение от белградского «Партизана» в контрольном матче на тренировочном сборе в Словении.
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Игра, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего чемпиона Сербии. Единственный мяч команда Александра Тарханова пропустила на 88-й минуте — соперник реализовал пенальти.
Второй сбор «Урала» в Словении продлится до 12 июля.
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