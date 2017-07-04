Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30283098/
4 июля 2017, 22:10 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Урала» уступили чемпиону Сербии «Партизану» в товарищеской игре

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» потерпели поражение от белградского «Партизана» в контрольном матче на тренировочном сборе в Словении.

Футболисты екатеринбургского Урала потерпели поражение от белградского Партизана в контрольном матче на тренировочном сборе в Словении. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего чемпиона Сербии. Единственный мяч команда Александра Тарханова пропустила на 88-й минуте — соперник реализовал пенальти.

Второй сбор «Урала» в Словении продлится до 12 июля.

Партизан
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»