Футболисты «Анжи» проиграли венгерской «Ньиредьхазе» в товарищеском матче
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» потерпел поражение от венгерской «Ньиредьхазы» в товарищеском матче на сборе в Словении.
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Встреча завершилась поражением «Анжи» со счетом 2:3. В составе махачкалинцев отличились Иван Маркелов и Джамал Дибиргаджиев.
Сбор «Анжи» в Словении завершится 6 июля.
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