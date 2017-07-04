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4 июля 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Анжи» проиграли венгерской «Ньиредьхазе» в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» потерпел поражение от венгерской «Ньиредьхазы» в товарищеском матче на сборе в Словении.

Махачкалинский футбольный клуб <span class=error>Анжи</span> потерпел поражение от венгерской Ньиредьхазы в товарищеском матче на сборе в Словении. Увеличить
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Встреча завершилась поражением «Анжи» со счетом 2:3. В составе махачкалинцев отличились Иван Маркелов и Джамал Дибиргаджиев.

Сбор «Анжи» в Словении завершится 6 июля.

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