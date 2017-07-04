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4 июля 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Габулов присоединился к тульскому «Арсеналу» после Кубка конфедераций

Вратарь сборной России Владимир Габулов прибыл в расположение тульского «Арсенала», сообщает клубная пресс-служба. Во вторник, 4 июля, голкипер участвовал в тренировке команды на сборе в Австрии.

Вратарь сборной России Владимир <span class=error>Габулов</span> прибыл в расположение тульского Арсенала сообщает клубная <nobr>пресс-служба.</nobr> Увеличить
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33-летний Габулов получил дополнительный отпуск, так как составе сборной России участвовал в Кубке конфедераций. Габулов на этом турнире не играл.

Ранее Габулов заявил, что после небольшого отдыха встретится с руководством «Арсенала», чтобы обсудить своё будущее.

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