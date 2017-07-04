Габулов присоединился к тульскому «Арсеналу» после Кубка конфедераций
Вратарь сборной России Владимир Габулов прибыл в расположение тульского «Арсенала», сообщает клубная
пресс-служба. Во вторник, 4 июля, голкипер участвовал в тренировке команды на сборе в Австрии.
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33-летний Габулов получил дополнительный отпуск, так как составе сборной России участвовал в Кубке конфедераций. Габулов на этом турнире не играл.
Ранее Габулов заявил, что после небольшого отдыха встретится с руководством «Арсенала», чтобы обсудить своё будущее.
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