Габулов присоединился к тульскому «Арсеналу» после Кубка конфедераций

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33-летний Габулов получил дополнительный отпуск, так как составе сборной России участвовал в Кубке конфедераций. Габулов на этом турнире не играл.

Ранее Габулов заявил, что после небольшого отдыха встретится с руководством «Арсенала», чтобы обсудить своё будущее.