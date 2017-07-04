Тошич расторг контракт с ЦСКА

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Московский клуб пошёл навстречу сербскому игроку, так как договор с ним истекал через месяц.

Тошич на несколько дней уехал отдохнуть в Сербию, после чего вернётся в Москву, чтобы уладить все детали ухода из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Тошич хочет остаться в стане «армейцев», однако клуб предлагает ему пойти на сокращение заработной платы на 30%. 30-летний футболист зарабатывал в ЦСКА € 2,2 млн в год.