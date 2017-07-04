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4 июля 2017, 22:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тошич расторг контракт с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Зоран Тошич расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.

Как стало известно Чемпионату полузащитник <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Увеличить
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Московский клуб пошёл навстречу сербскому игроку, так как договор с ним истекал через месяц.

Тошич на несколько дней уехал отдохнуть в Сербию, после чего вернётся в Москву, чтобы уладить все детали ухода из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Тошич хочет остаться в стане «армейцев», однако клуб предлагает ему пойти на сокращение заработной платы на 30%. 30-летний футболист зарабатывал в ЦСКА € 2,2 млн в год.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед». Хавбек провёл в составе москвичей 234 матча и забил 46 голов. Он трижды выиграл с ЦСКА Премьер-Лигу, дважды Кубок России и один раз Суперкубок страны.

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