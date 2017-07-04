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4 июля 2017, 22:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Манчини объяснил, почему Кокорин получил капитанскую повязку

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после товарищеского матча против «Аустрии» (2:1) отметил, что доверил капитанскую повязку нападающему Александру Кокорину из-за опыта игрока.

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> после товарищеского матча против <span class=error>Аустрии</span> (2:1) отметил что доверил капитанскую повязку нападающему Александру <span class=error>Кокорину</span> <nobr>из-за </nobr>опыта игрока. Увеличить
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Россиянин вывел свою команду на поле в первом тайме, тогда как во второй половине встречи капитанская повязка перешла к Доменико Кришито.

— Кокорин был самым опытным игроком в этом варианте состава, — сказал Манчини. — По этой причине он и вышел с капитанской повязкой.

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