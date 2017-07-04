Манчини объяснил, почему Кокорин получил капитанскую повязку

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Россиянин вывел свою команду на поле в первом тайме, тогда как во второй половине встречи капитанская повязка перешла к Доменико Кришито.

— Кокорин был самым опытным игроком в этом варианте состава, — сказал Манчини. — По этой причине он и вышел с капитанской повязкой.