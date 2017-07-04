Капитан Кокорин и ложная «девятка» Жулиано. «Зенит» взял реванш у «Аустрии»
Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона.
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Ради первого матча на втором сборе «Зениту» пришлось преодолеть более 100 км через границу Германии — из тирольского Китцбюэля в город Фёклабрук в Верхней Австрии. На местном стадионе петербуржцев принял
С австрийцами «Зенит» играл ещё при прошлом итальянском тренере в 2013-м. Тогда в Вене петербуржцы проиграли 4:1, но всё равно вышли из группы Лиги чемпионов. Правда, от основы той команды Спаллетти в нынешнем «Зените» остались только Лодыгин и Кришито.
Уже за час до матча на маленьком четырёхтысячнике начали собираться люди. Пиво, сосиски, музыка — в Европе даже товарищеский матч может создать атмосферу праздника. На футболистов «Зенита» местные фанаты смотрели без эмоций, а вот своих футболистов ждали у автобуса. Главная звезда этой «Аустрии» — Оларенваджу Кайоде, который по слухам уже этим летом может оказаться в ЦСКА или «Локомотиве». Нигериец минут 15 раздавал автографы детям и делал селфи, после чего помахал болельщиком рукой и скрылся в подтрибунке.
«Зенит» два тайма провёл разными составами. Первый — 4−4−2 с
Тот факт, что в качестве капитана Манчини выбрал именно Кокорина. На тренировках нападающий выглядит одним из лучших, после занятий остаётся работать с мячом и, несмотря на информационный шум вокруг, всегда находится в хорошем настроении. Против «Аустрии» Александру удалось создать несколько опасных моментов для себя и партнёров, к сожалению для «Зенита» не реализованных.
Во втором тайме исправлять счёт были призваны Шатов, Полоз и Жулиано. Бразилец после ухода Данни взял себе десятку, но на поле играл не под нападающим, а чистого форварда. Несмотря на то, что эта позиция для Жулиано новая, именно в качестве «ложной девятки» он принёс свою пользу: сначала заставил защитника ошибиться и забил в пустые ворота, а через 20 минут сыграл в стенку с Жирковым и выдал ему голевой пас пяткой.
Состав второго тайма можно условно назвать первым при Манчини с несколькими оговорками.
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