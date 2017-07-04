Капитан Кокорин и ложная «девятка» Жулиано. «Зенит» взял реванш у «Аустрии»

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Ради первого матча на втором сборе «Зениту» пришлось преодолеть более 100 км через границу Германии — из тирольского Китцбюэля в город Фёклабрук в Верхней Австрии. На местном стадионе петербуржцев принял вице-чемпион Австрии венская «Аустрия».

С австрийцами «Зенит» играл ещё при прошлом итальянском тренере в 2013-м. Тогда в Вене петербуржцы проиграли 4:1, но всё равно вышли из группы Лиги чемпионов. Правда, от основы той команды Спаллетти в нынешнем «Зените» остались только Лодыгин и Кришито.

Уже за час до матча на маленьком четырёхтысячнике начали собираться люди. Пиво, сосиски, музыка — в Европе даже товарищеский матч может создать атмосферу праздника. На футболистов «Зенита» местные фанаты смотрели без эмоций, а вот своих футболистов ждали у автобуса. Главная звезда этой «Аустрии» — Оларенваджу Кайоде, который по слухам уже этим летом может оказаться в ЦСКА или «Локомотиве». Нигериец минут 15 раздавал автографы детям и делал селфи, после чего помахал болельщиком рукой и скрылся в подтрибунке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Перед матчем Кайоде, который может перейти в ЦСКА или Локомотив, был главной звездой для местных фанатов <a href="https://t.co/5MrrZx0Lu1">pic.twitter.com/5MrrZx0Lu1</a></p>— Данила Игнатов (@DanilaIgnatov) <a href="https://twitter.com/DanilaIgnatov/status/882292008236318720">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Зенит» два тайма провёл разными составами. Первый — 4−4−2 с Кокориным-капитаном, Дзюбой, Лодыгиным и двумя экспериментальными линиями, которые можно назвать условно вторым выбором Манчини. Итальянец решил попробовать связку Карпов-Эрнани в центре защиты, и именно бразилец допустил главную ошибку тайма: сначала неудачно заработал для соперников угловой, а потом упустил своего игрока на угловом — 0:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Стартовый состав сине-бело-голубых на матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F?src=hash">#ЗенитАустрия</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B?src=hash">#ГазпромТренировочныеСборы</a> <a href="https://t.co/ZykQAfMQQu">pic.twitter.com/ZykQAfMQQu</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/882256454606102528">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тот факт, что в качестве капитана Манчини выбрал именно Кокорина. На тренировках нападающий выглядит одним из лучших, после занятий остаётся работать с мячом и, несмотря на информационный шум вокруг, всегда находится в хорошем настроении. Против «Аустрии» Александру удалось создать несколько опасных моментов для себя и партнёров, к сожалению для «Зенита» не реализованных.

Во втором тайме исправлять счёт были призваны Шатов, Полоз и Жулиано. Бразилец после ухода Данни взял себе десятку, но на поле играл не под нападающим, а чистого форварда. Несмотря на то, что эта позиция для Жулиано новая, именно в качестве «ложной девятки» он принёс свою пользу: сначала заставил защитника ошибиться и забил в пустые ворота, а через 20 минут сыграл в стенку с Жирковым и выдал ему голевой пас пяткой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Состав на второй тайм: Лунев — Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия — Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F?src=hash">#ЗенитАустрия</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/882283830874439680">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>