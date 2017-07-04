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4 июля 2017, 22:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Тосно» обыграли загребское «Динамо» на сборе в Словении

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Дебютант Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) «Тосно» из Ленинградской области взял верх над загребским «Динамо» в товарищеском матче на сборе в Словении.

Дебютант Российской футбольной премьер лиги (<span class=error>РФПЛ</span>) <span class=error>Тосно</span> из Ленинградской области взял верх над загребским Динамо в товарищеском матче на сборе в Словении. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тосно», в составе которого на 30-й минуте отличился Антон Заболотный.

Следующий товарищеский матч футболисты «Тосно» проведут 7 июля с белградскими «Чукаричками». Сбор завершится 13 июля.

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