Сердар Таски: Завершить карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет

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— Готов ли я завершить карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет. Мне в «Спартаке» нравится, словом, я вполне могу себе представить, что именно здесь завершу свою карьеру, — цитирует Таски Bobsoccer. — Но пока у меня контракт еще год, посмотрим, смогу ли его продлить.

— Почему самые лучшие матчи вы проводите против самых сильных команд?

— Я на сто процентов выкладываюсь в каждом матче, во время же дерби видно, как важен этот матч для болельщиков, всегда хочется порадовать их нашей победой.