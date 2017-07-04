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4 июля 2017, 22:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сердар Таски: Завершить карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет

Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил, что готов завершить карьеру в красно-белом клубе. По его словам, ему все нравится.

Защитник Спартака <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таски</span> отметил что готов завершить карьеру в <nobr>красно-белом</nobr> клубе. Увеличить
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— Готов ли я завершить карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет. Мне в «Спартаке» нравится, словом, я вполне могу себе представить, что именно здесь завершу свою карьеру, — цитирует Таски Bobsoccer. — Но пока у меня контракт еще год, посмотрим, смогу ли его продлить.

— Почему самые лучшие матчи вы проводите против самых сильных команд?

— Я на сто процентов выкладываюсь в каждом матче, во время же дерби видно, как важен этот матч для болельщиков, всегда хочется порадовать их нашей победой.

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