Агенты полузащитника «Зенита» Эрнани провели переговоры с директором СПАЛ

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Сообщается, что стороны обсуждали возможный переход Эрнани в СПАЛ с понижением в зарплате. В «Зените» 23-летний хавбек зарабатывает € 1,2 млн в год.

В минувшем сезоне Эрнани провёл за «Зенит» 8 матчей в РФПЛ, однако результативными действиями не отметился.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Calciomercato?src=hash">#Calciomercato</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Spal?src=hash">#Spal</a>, incontro con gli agenti di <a href="https://twitter.com/hashtag/Hernani?src=hash">#Hernani</a> dello <a href="https://twitter.com/hashtag/Zenit?src=hash">#Zenit</a>: foto e situazione ?<a href="https://t.co/1TLLg3Bthl">https://t.co/1TLLg3Bthl</a></p>— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) <a href="https://twitter.com/DiMarzio/status/882273643971182592">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>