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4 июля 2017, 21:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агенты полузащитника «Зенита» Эрнани провели переговоры с директором СПАЛ

Два агента полузащитника «Зенита» Эрнани провели переговоры со спортивным директором новичка Серии А СПАЛ Давиде Ваньяти, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Итальянский клуб надеется арендовать бразильского футболиста с правом выкупа.

Два агента полузащитника Зенита Эрнани провели переговоры со спортивным директором новичка Серии А СПАЛ Давиде Ваньяти информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Увеличить
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Сообщается, что стороны обсуждали возможный переход Эрнани в СПАЛ с понижением в зарплате. В «Зените» 23-летний хавбек зарабатывает € 1,2 млн в год.

В минувшем сезоне Эрнани провёл за «Зенит» 8 матчей в РФПЛ, однако результативными действиями не отметился.

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