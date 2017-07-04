Агенты полузащитника «Зенита» Эрнани провели переговоры с директором СПАЛ
Два агента полузащитника «Зенита» Эрнани провели переговоры со спортивным директором новичка Серии А СПАЛ Давиде Ваньяти, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Итальянский клуб надеется арендовать бразильского футболиста с правом выкупа.
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Сообщается, что стороны обсуждали возможный переход Эрнани в СПАЛ с понижением в зарплате. В «Зените» 23-летний хавбек зарабатывает € 1,2 млн в год.
В минувшем сезоне Эрнани провёл за «Зенит» 8 матчей в РФПЛ, однако результативными действиями не отметился.
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