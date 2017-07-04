«Было сложно перенести нехватку практики». Почему Милевский ушел из «Тосно»

«Есть вариант с РФПЛ, но он не в приоритете»

Вклад экс-футболиста киевского «Динамо» в успех клуба из Ленинградской области — 17 матчей в первенстве ФНЛ, 576 игровых минут и ни одного гола. Играть чаще мешал лимит на легионеров — в первом дивизионе на поле разрешено выпускать не больше трех иностранцев. Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов еще до прихода Милевского определился с тройкой: ее составили сербский защитник Раде Дугалич, черногорский опорник Младен Кашчелан и узбекский полузащитник Вагиз Галиулин.

У нападающего мог быть шанс в премьер-лиге, где лимит мягче — не более шести легионеров. Правда, «Тосно» летом взял еще пять иностранцев, и с Милевским их стало девять. В такой ситуации место в составе опять не гарантировано, хотя Артем старался на сборах: на его счету два гола. За две недели до старта чемпионата России «Тосно» объявил, что контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию.

— Все остались довольны, мы пожали друг другу руки, — сказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» агент футболиста Александр Панков. — Большое спасибо клубу, что он пошел нам навстречу. Для Артема самое главное — игровая практика. К сожалению, в прошлом сезоне она у него была не в том количестве, в каком хотелось бы. Ему 32 года, и не хочется получать небольшое количество времени — даже в премьер-лиге. Мы вместе с Артемом, его семьей и руководством «Тосно» приняли решение искать новый клуб, где будет возможность играть и показывать себя. Мы с «Тосно» можем смотреть друг другу в глаза, все было честно, правильно. Сейчас есть варианты и в европейских чемпионатах, и в других. Также есть вариант с РФПЛ, но он не в приоритете.

— Название команды останется в секрете?

— Да, наше приоритетное направление — европейский чемпионат. Есть предложения из Греции, Кипра, ближнего зарубежья. В ближайшие дни мы примем решение.

— В чемпионате Греции играют и ваши другие клиенты.

— Да, сейчас восемь украинских футболистов играют в греческих клубах, среди них — Дмитрий Чигринский. У меня хорошие отношения с греческими командами. Два клуба проявляют серьезный интерес, но сейчас самое главное для Артема — попасть в команду, где он будет играть, ему будут доверять и будут стоять максимальные задачи.

— Среди интересующихся есть команды, которые сейчас будут выступать в еврокубках?

— Команды из Греции, которые делают предложения, не играют в еврокубках. В других странах такие клубы есть.

«Инициатор расторжения контракта — Артем»

— С новым клубом определитесь к концу недели?

— Мы затягивать не будем, потому что Артем сейчас находится в хороших кондициях. Он с «Тосно» провел хороший сбор в Москве, еще пять дней был с командой в Словении. Артем сделал достаточно: забил два гола, сделал две результативные передачи. Это хороший показатель для трех игр, в которых он принял участие. Хочется как можно быстрее определиться и максимально включиться в работу, чтобы приносить пользу новому клубу.

— Сборы с «Тосно» можно назвать последним шансом, чтобы показать готовность играть в основном составе?

— Хочу, чтобы все прекрасно понимали: инициатором расторжения был Артем, не «Тосно». Если бы клубу он был не нужен, его бы не брали на сбор в Словению. Еще два-три дня назад «Тосно» сильно рассчитывал на Артема, но мы знаем, что клуб подписал нескольких легионеров, и в команде есть два хороших нападающих: Марков и Заболотный. Это значит, что опять будет конкуренция, и сыграть за сезон — даже в РФПЛ — очередные 500−600 минут для Артема будет считаться катастрофой. Мы были инициаторами расторжения, и «Тосно» пошел нам навстречу, понял нашу позицию. У Артема контракт действовал еще год. Мы его аннулировали, а сейчас ведутся переговоры с другими командами.

— Можете быть довольны годом в «Тосно», хоть Артем и не получал такого количества времени, на которое рассчитывал?

— Это болезненная тема. Мы очень верили, что Артем отыграет больше времени. К сожалению, не получилось забить за «Тосно» на официальном уровне, только были пять голов на сборах: два сейчас, еще три — на зимних сборах. Это футбол, нужно идти дальше. Конечно, Артем немножко расстроен, что не получил той игровой практики, которую нам обещали, когда мы подписывали контракт. Таков выбор тренера. Тем не менее я благодарен «Тосно», что этот клуб был в футбольной жизни Артема. Желаю им удачи в дебютном сезоне в РФПЛ. Мы остались друзьями. У Артема все впереди, сейчас надо найти команду, в которой он будет играть с первого матча и приносить пользу.

— Сами как поняли: Вячеслав Матюшенко и Дмитрий Парфенов довольны работой с Артемом?

— 100 процентов. Он всегда тренировался хорошо и максимально выкладывался в то игровое время, которое получал. Все остались довольны сотрудничеством. Единственное, что было сложно перенести Артему за этот год — нехватка игровой практики, которая была связана с лимитом на легионеров и другими нюансами. Это тяжело воспринимать футболисту, который играл в основных составах предыдущих команд. Но все нормально, мы разошлись друзьями. Все пожелали Артему удачи в предстоящем сезоне в новом клубе.