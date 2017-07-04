«Было сложно перенести нехватку практики». Почему Милевский ушел из «Тосно»
Артем Милевский помог «Тосно» подняться из ФНЛ, но в РФПЛ за команду он уже не сыграет. Теперь форвард стремится в европейский чемпионат.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Есть вариант с РФПЛ, но он не в приоритете»
Вклад
У нападающего мог быть шанс в
— Все остались довольны, мы пожали друг другу руки, — сказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» агент футболиста Александр Панков. — Большое спасибо клубу, что он пошел нам навстречу. Для Артема самое главное — игровая практика. К сожалению, в прошлом сезоне она у него была не в том количестве, в каком хотелось бы. Ему 32 года, и не хочется получать небольшое количество времени — даже в
— Название команды останется в секрете?
— Да, наше приоритетное направление — европейский чемпионат. Есть предложения из Греции, Кипра, ближнего зарубежья. В ближайшие дни мы примем решение.
— В чемпионате Греции играют и ваши другие клиенты.
— Да, сейчас восемь украинских футболистов играют в греческих клубах, среди них — Дмитрий Чигринский. У меня хорошие отношения с греческими командами. Два клуба проявляют серьезный интерес, но сейчас самое главное для Артема — попасть в команду, где он будет играть, ему будут доверять и будут стоять максимальные задачи.
— Среди интересующихся есть команды, которые сейчас будут выступать в еврокубках?
— Команды из Греции, которые делают предложения, не играют в еврокубках. В других странах такие клубы есть.
«Инициатор расторжения контракта — Артем»
— С новым клубом определитесь к концу недели?
— Мы затягивать не будем, потому что Артем сейчас находится в хороших кондициях. Он с «Тосно» провел хороший сбор в Москве, еще пять дней был с командой в Словении. Артем сделал достаточно: забил два гола, сделал две результативные передачи. Это хороший показатель для трех игр, в которых он принял участие. Хочется как можно быстрее определиться и максимально включиться в работу, чтобы приносить пользу новому клубу.
— Сборы с «Тосно» можно назвать последним шансом, чтобы показать готовность играть в основном составе?
— Хочу, чтобы все прекрасно понимали: инициатором расторжения был Артем, не «Тосно». Если бы клубу он был не нужен, его бы не брали на сбор в Словению. Еще
— Можете быть довольны годом в «Тосно», хоть Артем и не получал такого количества времени, на которое рассчитывал?
— Это болезненная тема. Мы очень верили, что Артем отыграет больше времени. К сожалению, не получилось забить за «Тосно» на официальном уровне, только были пять голов на сборах: два сейчас, еще три — на зимних сборах. Это футбол, нужно идти дальше. Конечно, Артем немножко расстроен, что не получил той игровой практики, которую нам обещали, когда мы подписывали контракт. Таков выбор тренера. Тем не менее я благодарен «Тосно», что этот клуб был в футбольной жизни Артема. Желаю им удачи в дебютном сезоне в РФПЛ. Мы остались друзьями. У Артема все впереди, сейчас надо найти команду, в которой он будет играть с первого матча и приносить пользу.
— Сами как поняли: Вячеслав Матюшенко и Дмитрий Парфенов довольны работой с Артемом?
— 100 процентов. Он всегда тренировался хорошо и максимально выкладывался в то игровое время, которое получал. Все остались довольны сотрудничеством. Единственное, что было сложно перенести Артему за этот год — нехватка игровой практики, которая была связана с лимитом на легионеров и другими нюансами. Это тяжело воспринимать футболисту, который играл в основных составах предыдущих команд. Но все нормально, мы разошлись друзьями. Все пожелали Артему удачи в предстоящем сезоне в новом клубе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter