Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30282539/
4 июля 2017, 21:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» со счётом 6:0 разгромило чемпиона Албании

В контрольном матче на сборе в Австрии московское «Динамо» со счётом 6:0 разгромило чемпиона Албании «Кукеси».

В контрольном матче на сборе в Австрии московское Динамо со счётом 6:0 разгромило чемпиона Албании <span class=error>Кукеси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская команда быстро открыла счёт — уже на 1-й минуте отличился Фатос Бечирай. На 8-й минуте Александр Сапета сделал счёт 2:0. Следующий гол состоялся только на 67-й минуте — точным ударом отметился Евгений Луценко. Несколько минут спустя четвёртый мяч в ворота албанской команды забил Иван Темников. Ближе к концу игры отличился Максим Кузьмин, а окончательный результат установил Темников, оформивший дубль.

Кукеши
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО