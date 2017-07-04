«Динамо» со счётом 6:0 разгромило чемпиона Албании
В контрольном матче на сборе в Австрии московское «Динамо» со счётом 6:0 разгромило чемпиона Албании «Кукеси».
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Российская команда быстро открыла счёт — уже на 1-й минуте отличился Фатос Бечирай. На 8-й минуте Александр Сапета сделал счёт 2:0. Следующий гол состоялся только на 67-й минуте — точным ударом отметился Евгений Луценко. Несколько минут спустя четвёртый мяч в ворота албанской команды забил Иван Темников. Ближе к концу игры отличился Максим Кузьмин, а окончательный результат установил Темников, оформивший дубль.
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