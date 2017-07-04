Йоан Молло: Мое будущее в «Зените» определится после сборов

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— Как произошел ваш трансфер в «Зенит»?

— Все случилось довольно быстро. Я был в отпуске, и мне позвонил мой агент, сообщив, что четыре-пять клубов проявляют ко мне предметный интерес. Среди этих команд был «Зенит», который всерьез был заинтересован в моих услугах. Долго над переходом в эту команду я не думал.

— Вы были удивлены приглашением от четырехкратного чемпиона России?

— Нет, потому что, как мне кажется, в премьер-лиге я проделал хорошую работу. В составе «Крыльев Советов» регулярно проявлял себя в матчах против больших команд.

— Как складываются ваши дела сегодня?

— Сейчас я на сборах команды в Австрии. Проводим очень большую и тяжелую работу. Мой контракт с «Зенитом» рассчитан еще на два сезона. По окончании предсезонной подготовки посмотрим, как все будет развиваться.