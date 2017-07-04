Йоан Молло: Мое будущее в «Зените» определится после сборов
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло в интервью для France Football отметил, что не был удивлен интересом к себе со стороны клуба из
Санкт-Петербурга. Француз перешел в «Зенит» в начале 2017 года из «Крыльев Советов».
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Видимо, что-то случилось...
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— Как произошел ваш трансфер в «Зенит»?
— Все случилось довольно быстро. Я был в отпуске, и мне позвонил мой агент, сообщив, что
— Вы были удивлены приглашением от четырехкратного чемпиона России?
— Нет, потому что, как мне кажется, в
— Как складываются ваши дела сегодня?
— Сейчас я на сборах команды в Австрии. Проводим очень большую и тяжелую работу. Мой контракт с «Зенитом» рассчитан еще на два сезона. По окончании предсезонной подготовки посмотрим, как все будет развиваться.
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